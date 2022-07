“Mentiroso”, le gritaron a Duque durante discurso en instalación del Congreso

Durante su último discurso ante los parlamentarios, el presidente saliente Iván Duque hizo un balance de lo realizado en su gobierno en materia de ‘paz y legalidad’, pero algunas de sus palabras generaron molestia en el Congreso de la República.



El presidente Iván Duque aseguró que durante su administración se entregaron “más de 50 mil títulos de propiedad rural, convirtiéndonos en el gobierno que ha brindado más tierra a los campesinos de Colombia en nuestra historia reciente”.

Sin embargo, cuando agregó que “este proceso de equidad nos demostró que se puede hacer justicia social en el campo, sin expropiaciones ni prejuicios, viendo la alegría de cada nuevo propietario que construye sus sueños”, los ánimos en el recinto se caldearon y se escucharon gritos en los que llamaban “mentiroso” a presidente Duque.

Ante las interrupciones, el saliente presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, tuvo que intervenir pidiendo respeto ante el discurso del jefe de Estado.



“Senador, le pido el favor de que haga uso de la palabra cuando sea el espacio de la oposición (…) si esa es la forma que tiene, le pido el favor a la seguridad del Congreso que se encargue de prestar el orden. Esa no es la forma en el recinto de la plenaria. No son amenazas, me da pena con ustedes, pero es real, les pido el favor que guarden compostura”, dijo Gómez, recordando que al final de la intervención del presidente Duque la oposición tendrá tiempo de pronunciarse.