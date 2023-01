¿Mermelada? Senador liberal Mario Castaño, en la mira por declaración sobre regalías

Cómo le otorgaron una partida presupuestal a Caldas le ha costado este señalamiento. El congresista se defiende.

El pasado 3 de agosto, el actual presidente de la Comisión cuarta del Senado de la República hizo unas declaraciones que no cayeron bien en algunos sectores: “ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, me llamó y me dijo: ‘presidente’. Le dije yo: ‘¿¡señor!?’. Dijo: ‘el director nacional de regalías va a cumplirle a usted y le va a cumplir a Caldas’. Y ayer a las ocho de la mañana votó el gobierno nacional, por orden de Iván Duque, 27.000 millones de pesos”.

Además, dentro de su discurso público hizo esta comparación: "tan raro, en ocho años del Gobierno de Juan Manuel Santos no había plata, pero me posesiono hace una semana de presidente de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Regalías, y el gobierno nacional desembolsa 80 mil millones ".

Para el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, el gobierno estaría dando mermelada y que “en pleno periodo electoral está canalizando recursos de regalías a las regiones”.

El senador del partido Liberal salió en su defensa: “eso en ningún momento es lo que llaman comúnmente mermelada, son los recursos importantes de la región".

Algunos de los ponentes del presupuesto general de la nación se levantaron de la mesa presidida por el Ministerio de Hacienda porque piden que este tipo de debates sean públicos para que la ciudadanía conozca cómo se van a destinar los recursos.