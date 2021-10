Migrantes sin rumbo: Marta Lucía Ramírez pide no volver a Colombia "un país sándwich”

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, habló de la triste situación que enfrentan los migrantes. La nación liderará una reunión de cancilleres de los países afectados por este fenómeno y donde estará el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

La funcionaria se refirió a la tragedia que se registró este martes 12 de octubre en Urabá, en la frontera con Panamá, donde tres migrantes murieron y cinco más desaparecieron, entre ellos un bebé de 8 meses y dos menores de edad.

“Ningún país puede convertirse en un país sándwich. Lo que nos pasa en Necoclí es producto que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos. Panamá dice ‘yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar’, y así sucesivamente. Pero mientras tanto son miles de personas sufriendo y con el riesgo enorme de perder la vida como lo estamos viendo hoy tan dolorosamente”, dijo Marta Lucía Ramírez.

Por eso pidió a los países a asumir “corresponsabilidad. Cada nación tiene que tener la responsabilidad de contener su población para evitar que se conviertan también en migrantes que están recorriendo todo el hemisferio buscando llegar a Estados Unidos”.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez agregó que la gente debe “entender que ni siquiera Estados Unidos tiene capacidad ilimitada de seguir recibiendo migrantes”.

Para expertos internacionalistas, Colombia tiene aciertos y desaciertos en el manejo de la migración.

Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, considera que el país “es hoy víctima de esta estrategia de política exterior en la que solamente habla con gobiernos del mismo contenido ideológico. Esto es muy costoso porque el tema migratorio requiere del concurso de todos los Estados de la región, se da en gobiernos progresistas, de izquierda o de derecha, y al ideologizar la política exterior, Colombia pierde lados preciosos”.

Sin embargo, Rafael Piñeros, profesor de la Universidad Externado, considera que “ningún país puede reaccionar de manera adecuada a un flujo masivo y permanente de migrantes que buscan pasar de un lugar a otro. Esa es la razón por la cual al Estado colombiano le está quedando tan difícil controlar la situación de frontera, especialmente en la frontera con Panamá”.

La cumbre de cancilleres será el próximo 20 de octubre.