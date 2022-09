Miguel Polo Polo: “María Fernanda Cabal es mi amor platónico"

Sin pelos en la lengua el representante Miguel Polo Polo se refirió a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, su mentora. “Es mi amor platónico. Si José Félix Lafaurie no se hubiera casado con ella, lo haría yo”, aseguró. El joven, de 26 años, llegó al Congreso en medio de una polémica elección de curules por las negritudes. Aunque en un principio se pensó que había quedado por fuera, peleó por ese puesto con su equipo de campaña y consiguió salvar su puesto encontrando "votos embolatados".

En entrevista con la revista Bocas de El Tiempo no se guardó nada sobre Gustavo Petro, Iván Duque y Álvaro Uribe, entre otras figuras de la política colombiana.

“En la izquierda no hay nada bueno. Allí hay personas que pueden ser valiosas, con buen corazón y que abrazan creencias equivocadas, pero como idea, la izquierda anula al individuo y a las diferencias. Crea un cerebro colectivo que te obliga a pensar igual”, expresó.

Antes de llegar a la Cámara, este cartagenero, hijo de primos, trabajó como mesero, vendedor de planes de celular, pinturas y zapatos. Miguel Polo Polo hizo sus estudios en Administración Pública, en la Universidad de Cartagena.

Aunque no comulga con la izquierda, pues se autodenomina “negro de derecha” y dice que le aterra Gustavo Petro, tiene cosas que reconocerle al nuevo presidente, a quien no duda en comprar con Iván Duque.

“Le reconozco a Petro que sí toma decisiones, como las muy recientes de cultivos ilícitos, bombardeos o extradiciones, aunque no necesariamente esté de acuerdo con él. No comulgo ni con sus ideas ni con sus convicciones. Admiro su talante, cosa que no tenía Iván Duque, que era un güevón”, aseguró en Bocas.

Para él, sin duda, el mejor presidente de Colombia ha sido Álvaro Uribe, pero confiesa que no es un apasionado del Centro Democrático.



Volviendo a María Fernanda Cabal, se refiere a ella como una mujer “inteligente y contundente. Sensual, hermosa y atractiva” y que le ha dicho “¡no hay nada de malo en ser sugar mommy!”. Dice que es un amor correspondido.

“Lo que pasa es que los mamertos sexualizan todo y nuestro amor es de admiración. Tengo un amigo cercano a ella y creamos un grupo de WhatsApp para trolear mamertos, para defender a los del grupo. En esas, mamando gallo y mandando memes, porque ella tiene mucho sentido del humor, nos fuimos acercando. Desde antes de llegar al Congreso, ella fue quien me impulsó al escenario de las redes, y cuando no tuve trabajo para pagarme el semestre, porque me costeé mi educación, ella me tendió la mano”.

Agregó que cuando las cosas se pusieron difíciles con la pandemia ella fue quien le ayudó a terminar de pagar su carrera. “Nada raro: lo que un amigo hace por otro”.