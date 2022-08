Miguel Polo Polo se retracta de llamar "ladrona" a Francia Márquez

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo , quien obtuvo la curul afro, se retractó este viernes, 26 de agosto de 2022, de los señalamientos que hizo en contra de la hoy vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

El congresista explicó que la retractación tiene lugar “luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio ante la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la vicepresidenta de la República, señora Francia Márquez”.

Publicidad

“Manifiesto que no puedo afirmar, y en consecuencia me retracto, acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora o ladrona, toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno”, señaló Miguel Polo Polo en un comunicado que publicó a través de su cuenta en Twitter.

Asimismo, también se retractó de que la vicepresidenta “sea propietaria de minas de oro en el Cauca o que está explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la Vicepresidencia”.

Publicidad

“En consecuencia, corrijo los mensajes emitidos en el marco de la campaña presidencial con los cuales pude haber afectado su honra y buen nombre”, concluyó el congresista en el comunicado.

Publicidad

Con respecto a la conciliación con la señora Francia Márquez pic.twitter.com/6frT8jqEtO — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) August 26, 2022

Miguel Polo Polo obtuvo su curul por la circunscripción afro con el aval del Consejo Comunitario Fernando Ríos Hidalgo (Elegua). Este movimiento expresó su afinidad con el gobierno de Gustavo Petro y tomó distancia del congresista, acérrimo defensor del capitalismo y quien se declaró como opositor.