Miguel Uribe dice que escándalo de Armando Benedetti solo se compara con el proceso 8.000

Para Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, el nuevo escáldalo que sacude al gobierno de Gustavo Petro por los audios filtrados de Armando Benedetti , exembajador en Venezuela, solo se compara con el proceso 8.000 del expresidente Ernesto Samper.

“Estamos ante el escándalo político más grande de la historia de Colombia, tal vez solo tiene comparación con el proceso 8.000. Estamos hablando de la alianza del gobierno actual con los narcotraficantes y mafiosos, la posible compra de votos, la posible financiación ilegal, el exceso de topes o la violación de los topes en la financiación electoral”, dijo Miguel Uribe.

Según el senador, “estamos en una crisis realmente profunda donde se genera indignación e impotencia en los colombianos”. Por eso, aseguró que “llegó la hora de acudir a las instituciones ante la incertidumbre y ante este caos que estamos viviendo. Necesitamos reglas claras y necesitamos rodear y proteger las instituciones que lo están haciendo bien: el fiscal, la Procuraduría, las cortes, la fuerza pública, los congresistas que trabajan honestamente... porque, ante un gobierno como este, es evidente que se pueden intimidar o corromper las instituciones y tenemos los ciudadanos que brindarlas”.

En ese sentido, anunció que denunciará penalmente al presidente, de quien dice no va a renunciar. “Acudiré a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde voy a denunciar penalmente al presidente Gustavo Petro por los elementos que hoy estamos conociendo, porque es evidente que pedirle la renuncia no va a tener ningún éxito, Gustavo Petro no va a renunciar, pero necesitamos que las instituciones sí lo investiguen y, lo segundo, es convocar una marcha a los colombianos, a los ciudadanos, sin distinto político, sino en la defensa absoluta de las instituciones y la democracia para hacer que funcionen bien y evitar, vuelvo y repito, que las intimida o las corrompa”, señaló el congresista.

Según Miguel Uribe, “ya no podemos seguir los colombianos normalizando los escándalos de este gobierno: el pacto de La Picota, la alianza entre el gobierno y los narcos y corruptos, el escándalo del hijo del presidente donde se queda con una plata de financiación de mafiosos que iba para la campaña, que evidentemente empezaba a abrir la compuerta para entender qué había de fondo como lo que hoy estamos viendo, la manera en la que abusan de poder en este gobierno. Intimidad, retienen, interrogan ilegalmente y también chuzan a una niñera haciéndola pasar como un miembro del Clan del Golfo y ahora tremendo escándalo”.

El congresista calificó de “indignante y una falta de respeto con los colombianos” este nuevo escándalo de los audios de Armando Benedetti.

“No puede seguir el presidente diciendo: 'Yo no tuve nada que ver, no es mi responsabilidad', y evadiendo la responsabilidad. Los colombianos no podemos permitir eso, es indignante, es una falta de respeto, pero además pone en riesgo la democracia colombiana y, adicionalmente, Gustavo Petro se acostumbró a navegar entre los escándalos, pero nos corresponde a los ciudadanos exigirle a las instituciones que funcionen y a nosotros los colombianos, a protegerlas”, manifestó Miguel Uribe.