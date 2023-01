Miguel Uribe explica su propuesta para descontaminar el río Bogotá

Asegura que esta fuente hídrica estará totalmente limpia en menos de 6 años, gracias a proyectos como la Petar Canoas y el interceptor Tunjuelo – Canoas.

Inseguridad en Bogotá

Tenemos que trabajar especialmente en garantizar que las personas sean judicializadas oportunamente y terminen en las cárceles. Por eso propongo traer 3.000 nuevos policías, hacer una nueva cárcel en Bogotá, para que no haya excusas, para que los criminales estén en prisión y no en las calles.

Adicionalmente, lo que no se vende no se roba, tenemos que ir por las estructuras completas. Todo lo que se está robando termina en unos sectores que hemos identificado y tenemos que ir a sellar esos establecimientos. Mi prioridad también es combatir la droga en el espacio público.

Nuevo Bronx

En el primer año, me he comprometido a intervenir las cuatro ollas más grandes de cada localidad. Y donde había una olla vamos a hacer un centro de desarrollo social. No solamente vamos a combatir las estructuras criminales, sino que también vamos a ofrecer alternativas a los jóvenes.

Crimen organizado

El microtráfico es trasversal a todos los delitos y por eso es ahí donde tenemos que concentrar todo nuestro esfuerzo. En Bogotá hay mafias de espacio público, mafias de microtráfico, mafias de hurto, esto se combate con más Policía, pero especialmente con inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal.



Medio ambiente

Hago parte de una generación que es sensible al medio ambiente y que no se resigna a esperar soluciones, queremos construirlas. Vamos a sembrar un millón de árboles, 400 mil en los cerros orientales, 250 mil en el espacio público, 150 mil en fuentes hídricas, 100 mil en espacio privado y 100 mil en replante.

Vamos a garantizar la descontaminación del río Bogotá terminando la Petar Salitre y la Petar Canoas, el próximo año contrato la planta más importante de tratamiento de aguas residuales, que es la Petar Canoas. Adicionalmente, se termina el interceptor Tunjuelo – Canoas, la planta elevadora Canoas y, de esa manera, en menos de seis años le entregaremos a Cundinamarca el río Bogotá totalmente descontaminado.

