Millonario contrato del Gobierno desató críticas porque supuestamente usó recursos para la paz

El acuerdo, firmado por $3.350 millones, tiene como fin destacar las acciones de la Presidencia frente al “sostenimiento de la paz con legalidad”. También cuestionan que se dé en época de pandemia.

El contrato se suscribió el 30 de abril con la misma empresa que presta los servicios digitales al gobierno de Iván Duque desde el 2018.

Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, señaló que el dinero que tomaron para este convenio se usó de forma “ilegal. El Fondo Paz fue creado a través de una ley que específicamente establece que esos recursos deben destinarse a la reincorporación de excombatientes”.

Roy Barreras, senador del Partido de la U, se refirió en una forma similar.

Dijo que “no solamente es ilegal, sino que es una ofensa a todos aquellos que creemos que hay que invertirla es en la implementación de la paz”.

El consejero presidencial para las Comunicaciones, Hassan Nassar, quien está a cargo del contrato, le salió al paso a estas acusaciones.

“Es absolutamente falso, eso es un fondo que se llama Fondo Colombia en Paz, ese fondo fue creado en el año 2017. Este es un fondo distinto, que es un fondo de la Presidencia de la República, se llama Fondo Paz”, explicó.

En cuanto a las críticas por este gasto en medio de la pandemia, Nassar respondió que “el Gobierno nacional no para y no puede dejar de funcionar ni operar. Estos recursos no son de la emergencia sanitaria”.

