Milton Rengifo, nuevo embajador en Venezuela, en el ojo del huracán por trinos viejos contra Maduro

El nombramiento de Milton Rengifo como nuevo embajador de Colombia en Venezuela generó polémica por las afirmaciones que él había hecho en el pasado, mediante la red social Twitter, contra el gobierno del vecino país y contra el presidente Nicolás Maduro.



Tras la salida de Armando Benedetti, envuelto en varias polémicas por una discusión con Laura Sarabia, exjefa de gabinete, la Presidencia de Colombia nombró su reemplazo en la embajada de Colombia en Venezuela.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, después de enviada la solicitud de beneplácito para la designación del señor Milton Rengifo Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en el vecino país, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el mismo”, comunicó la Cancillería.

Milton Rengifo es un reconocido hombre de confianza del presidente Gustavo Petro que lo ha acompañado desde el tiempo en el que estuvo en la Alcaldía de Bogotá. De hecho, también hizo parte de la UTL cuando el hoy jefe de Estado fue congresista de la República.

Sin embargo, está en el ojo del huracán porque en las últimas horas se conocieron una serie de trinos que se dieron entre los años 2017 y 2019.

Entre ellos, este: “Como por arte de magia desaparecieron Odebrecht y Reficar de páginas y diarios. Maduro es el culpable de nuestra corrupción”.

También otro de fechado del 4 de abril de 2017 donde cuestiona al presidente Nicolás Maduro. “Maduro perdió el control. Salida debe ser pacífica. Me duele Venezuela, gran país”, señalaba.

La cuenta desde la que se publicaron los trinos que cuestionaban algunas de las decisiones y procesos que estaba adelantando Nicolás Maduro o incluso el chavismo tenía el usuario @vidapazyamor, pero ya fue eliminada de la red social.

En comunicación telefónica, el designado embajador de Colombia en Venezuela Milton Rengifo le manifestó a Noticias Caracol que aún no se ha posesionado y, entre tanto, no se puede referir a este tema hasta que no haya dialogado al respecto con el canciller Álvaro Leyva.

Asimismo, Milton Rengifo destacó que se reunirá este miércoles, 6 de junio de 2023, con el ministro de Relaciones Exteriores para definir cuáles van a ser los objetivos y metas que le va a trazar una vez él sea posesionado en este cargo.