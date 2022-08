Minagricultura reveló que no habrá reforma agraria: “No necesitamos ninguna ley adicional”

En Cartagena, la ministra de Agricultura de Colombia, Cecilia López, reveló este jueves, 18 de agosto de 2022, que no habrá reforma agraria ni de tierras, sino que se utilizarán los mecanismos legales que hoy existen para hacer modificaciones en esa materia.

“La ley de reforma agraria es la 160, que nos da los mecanismos para hacerlo viable, y más usando el catastro, no necesitamos ninguna ley adicional… Ayer presentamos el acto legislativo sobre los derechos de los campesinos”, dijo.

La ministra dijo, además, que ya tiene la lista de las tierras que pasarán de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a las organizaciones sociales de indígenas y campesinos.

“Ya tenemos alguna idea de cuáles serían las tierras que pueden distribuirse, inclusive tierras que de pronto se pueden titular porque están ocupadas por gente que cumple los requisitos y algunas que se pueden distribuir”, afirmó.

La funcionaria explicó lo que será el nuevo impuesto a las tierras de grandes extensiones.

“Si lo que yo estoy produciendo me permite pagar el impuesto, me quedo tal cual; si el impuesto es muy alto y es superior a lo que me produce la tierra, yo tengo varias alternativas: una, volverla más productiva...pero, si no tengo ninguna de esas alternativas, puedo ofrecer esa tierra en el mercado”, indicó.

Explicó que el comprador final de este predio será otro privado o el Estado, que la adquirirá con mayor deuda pública.