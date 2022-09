Mineducación y los retos tras la pandemia: “Niños de tercero y cuarto de primaria que no saben leer”

Alejandro Gaviria, ministro de Educación , estuvo en Nueva York asistiendo a un encuentro convocado por la ONU para hablar del futuro de la educación y sus retos tras la pandemia.

Gaviria explicó que, prácticamente, todos los países pusieron sobre el tapete las enormes brechas que dejó la pandemia.

“La idea se repitió constantemente. Muchos niños de tercero y cuarto de primaria que no saben leer. Hay profesores que tienen que enfrentar en el mismo salón de clases niños que por sus familias o sus circunstancias les ha ido bien y a otros que no. Entonces las diferencias en el salón de clases han crecido y crecido”, indicó el ministro.

Dijo además, que estas brechas no solo se presentan en países no desarrollados o en vías de desarrollo, sino también en los más desarrollados.

“La sociedad tiene que trabajar en cerrar la brecha entre lo público y lo privado. Yo heredé el programa Evaluar para avanzar, que apenas está empezando, y estamos tratando de fortalecerlo. Esperamos darle un diagnóstico al país en septiembre”, dijo Gaviria.

El ministro también señaló que el gobierno tiene como objetivo ampliar en 500 mil cupos la cobertura en educación superior.

“El gobierno espera que la educación superior llegue a las regiones, en el Catatumbo, en La Mojana. Puede ser un multicampus en donde esté presente el Sena, la educación pública de la región, las universidades privadas”, explicó.

Pero añadió que el mensaje que llevó Colombia en este encuentro sobre la educación es que “mientras tengamos jóvenes desterrados de cualquier esperanza no tendremos paz, ese es un vínculo que en Colombia es tan evidente”.

También reflexionó que “la forma de insertarnos en la economía global tiene que cambiar. El carbón y el petróleo son historias del pasado y del presente. Vamos a empezar a construir nuestras historias de desarrollo. En los programas de programación Colombia tiene mucha oportunidad, por ejemplo”.

Señaló que todo esto es imposible si no hay recursos. “Conseguimos $1,23 billones y esperamos recursos adicionales. Si no hay recursos esto no va a funcionar. Tenemos que, como sociedad, aumentar la bolsa de lo que se va a pagar por educación”.