Mininterior dice que Nicolás Petro no tenía responsabilidad administrativa en campaña de su padre

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló del supuesto ingreso de dineros ilegales a la campaña del presidente Gustavo Petro que ha sido desvelado en el proceso que se adelanta contra Nicolás Petro.



El funcionario recalcó que el hijo del mandatario “no tenía ninguna responsabilidad administrativa en la campaña” y que si alguien recibió recursos a nombre de la misma “debe responder”.

El ministro del Interior, que se encuentra en Cúcuta, Norte de Santander, reunido con autoridades para revisar la situación de seguridad y las garantías en materia electoral, destacó que “el comunicado de la Fiscalía en ningún punto habla en la imputación de cargos de delitos de financiación ilegal de campañas, no solo porque a quien en este momento están investigando y le están imputando cargos no tenía ninguna responsabilidad administrativa en la campaña, sino porque evidentemente si no hay una imputación de cargos, entendería uno que no hay elementos de prueba, por lo menos todavía, que señalen que una de esas conductas pudiera haber ocurrido”.

“Lo que he visto son simples declaraciones y ningún elemento probatorio que me haga pensar que eso ocurrió”, añadió Velasco.



El funcionario aseguró que a quien más le interesa que se sepa la verdad sobre lo que ha denunciado Nicolás Petro es al presidente de la República, “y él colaborará con su criterio demócrata para que funcionen bien las ramas de poder público”.

Agregó que cree en el jefe de Estado, quien este viernes 4 de agosto anunció que le otorgó un “poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente”.



Según declaraciones dadas por Gustavo Petro el día jueves, si fuera cierto que a su campaña ingresaron dineros irregulares “este presidente se tendría que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones”.

Añadió que “a ninguno de mis hijos y de mis hijas les he dicho jamás que delincan”.

“Para los que nos atacan: pierdan cuidado, el presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con el poder. Mis hijos y mis hijas han sido libres. Se equivocarán, como todo ser humano, andarán caminos diferentes quizás a los míos, pero del padre eso nunca lo esperarán ni ha sucedido, ni sucederá”, aseveró el presidente Petro.