Mininterior sobre primer año del Gobierno Petro: "Falta ser más arrojados en la ejecución"

A propósito del primer año del Gobierno Petro, Noticias Caracol dialogó con su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien reconoció que "a algunos de nuestros funcionarios les falta más arrojo". También hizo un balance positivo en temas como el diálogo con las regiones.

¿Qué percepción tiene usted de Colombia hoy?

Luis Fernando Velasco: “Es una Colombia con muchos proyectos, con muchas posibilidades, es una Colombia que en lo político ha entendido el cambio. Es una Colombia que también tiene temores frente a algunas amenazas de inseguridad, a mí me parece muy tonto no querer reconocer problemas que se tienen, pero yo sí veo a una Colombia muy dinámica y con mucha esperanza, y con muchas expectativas de lo que podamos hacer en estos tres años que nos faltan”.

¿Cómo es el primer año de Gustavo Petro?

Luis Fernando Velasco: “Muy pensado en el ciudadano. Hicimos un plan de desarrollo con 400.000 ciudadanos en más de 50 diálogos regionales vinculantes, el presidente le está haciendo seguimiento a ese plan de desarrollo en ‘El gobierno escucha’, y como escuchamos a los ciudadanos nos hemos enfocado en temas de ciudadanos. ¿A un ciudadano qué le interesa? Le interesa que tener los recursos para pagar su alquiler o el crédito de la casa, le interesa poder tener a sus hijos estudiando, tener lo del mercado, o sea, la economía”.

Según Indepaz, han asesinado en 2023 a 99 líderes; líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz, 1513 esta estadística obviamente menciona también, por ejemplo, las masacres.

Luis Fernando Velasco: "La gente esperaría que en un gobierno de origen popular no ocurra esto y es nuestra obligación, por eso estamos metidos en una política de paz total para evitar que esas cifras se den, las cifras que yo tengo señalan que sí hemos bajado estadísticamente, pero mientras haya un asesinato no estaremos tranquilos porque tristemente hemos encontrado que buena parte de esos asesinatos tienen que ver con retaliaciones de organizaciones que consideran que quien hizo la paz no cumplió preceptos revolucionarios".

¿Cómo se nota la conflictividad social vista desde este gobierno donde han mantenido una actitud de escucha, de trabajar de una manera diferente, pero sigue habiendo manifestaciones públicas obviamente en muchos sectores del país?

Luis Fernando Velasco: "Hemos manejado más de 73 expresiones sociales de protesta ciudadana, muchos de ellos se materializan con bloqueos en vías, bloqueos a espacios de gobierno en algunos lugares. Dos elementos interesantes: en casi ninguno de estos bloqueos hemos tenido que usar la fuerza pública, solo esta misma semana se dio un bloqueo, llegaron y la expectativa es que iban a quedarse no días ni semanas, sino meses, como ha ocurrido antes; en menos de 40 horas con la fuerza de la palabra arreglamos el problema. Además, lo arreglamos diciéndoles que no necesitan bloquear para hablar con nosotros".

Hablemos de lo que está pasando en el Congreso. ¿Cuál es el cálculo que usted cree están haciendo los partidos al plantear este rompimiento de los acuerdos? ¿Qué es lo que están buscando?

Luis Fernando Velasco: "Los directores de los partidos, con algo de nostalgia de poder, pues ha gobernado este país en las últimas décadas tienen derecho a defender su obra. Uno de ellos dice ‘a mí no me mueve en la ley 100 que yo hice’ y bueno, eso es lo que el país quiere cambiar. El país quiere que los derechos no solo estén en los papeles, sino en la realidad. En la reforma a la salud lo que está funcionando bien en la salud lo dejamos, pero queremos llevar esa salud a esas regiones donde no hay salud. Ese es el debate".

¿Se siente usted débil frente al Congreso por esta actitud contra el Gobierno?

Luis Fernando Velasco: “180 representantes eligiendo Andrés Calle, yo no me siento débil en la Cámara, y en el Senado estuvimos a punto de empatar, y ahí hay espacio para debatir porque ahí hay inteligencia, hay gente que le interesa el país. Claro, hay un bloque de oposición que respetamos, que no intentaremos quebrar".

¿Usted cree que el país sigue polarizado o es distinta esa polarización hoy en día en este año de gobierno de la izquierda?

Luis Fernando Velasco: "Claro que el país está polarizado, cómo no va a estar polarizado un país que lo manejaron cuatro apellidos durante los últimos 100 años y comienza a llegar una gente distinta. Esos que lo manejaron sienten que los que llegaron no tienen el derecho divino y monárquico y hereditario de manejar, y entonces se mueve muy duro, pero bueno, esa es la democracia esa es la realidad".

¿Cómo está viendo usted ese proceso electoral?

Luis Fernando Velasco: "Evidentemente habrá líderes importantes que representen el cambio, que de alguna manera nosotros representamos desde el Gobierno y se van a medir, y habrá unos resultados, pero yo creo que ese no va a ser el gran termómetro. Alguna aente quiere apostarle a que ese sea el termómetro".

¿Qué perspectiva tiene desde el Ministerio del Interior sobre los diálogo con el ELN?

Luis Fernando Velasco: "Terminaremos en lo que ojalá algún día podamos hacer, el acuerdo nacional. El ELN siempre ha hablado de la convención nacional, del acuerdo nacional. Bueno, en el fondo todo el mundo, desde distintos sectores de la política, habla de eso, uno escucha a la derecha y la derecha también habla de acuerdo, entonces si todos estamos hablando de acuerdo, pues intentemos el acuerdo".

¿El acuerdo nacional es para la paz esencialmente?

Luis Fernando Velasco: "Es uno de los insumos que se podrán sacar de un acuerdo nacional, pero no solo es para la paz. El acuerdo es para reindustrializar el país, el acuerdo es para volver a producir lo que nosotros comemos y exportamos, el acuerdo es para hacer una transición energética, el acuerdo es para vivir mejor".

¿Qué cree que le falta a este Gobierno para emprender ese segundo año que se avecina?

Luis Fernando Velasco: "Con honestidad, (falta) ser más arrojados en la ejecución. La política pública la ha diseñado desde la campaña todo un proyecto político, y el presidente da línea y en cada consejo de ministros él da línea. A veces siento que algunos de nuestros funcionarios les falta más arrojo para que las cosas se hagan. Claro, tenemos una herencia compleja. Tenemos una tecnocracia y una burocracia acostumbrada a un modelo distinto de gobierno, y nosotros tenemos que correr riesgos. Yo pediría que corramos más riesgos".