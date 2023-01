Ministerio de la Igualdad: ¿cuáles serán las funciones de Francia Márquez?

El municipio de Istmina, departamento de Chocó, fue el lugar escogido por el Gobierno para dar nacimiento al Ministerio de la Igualdad y Equidad, que quedó en manos de la vicepresidenta, Francia Márquez. En el evento, el presidente Gustavo Petro explicó que para evitar dobles funciones, varias entidades pasaran la nueva cartera.

“Muchas instituciones actuales que están en diversos ministerios como el Dapre, en la Presidencia, el ICBF y en otras entidades pasarán con su personal y su presupuesto al Ministerio de la Igualdad”, afirmó el jefe de Estado.

La planta de personal, la creación de la sede del Ministerio y el presupuesto para su funcionamiento serán parte de la tarea que tiene el presidente para reglamentar la cartera de la Igualdad.

“El Ministerio tendrá que aprender, es nuevo, sus funcionarios tendrán que aprender el duro camino de hacer que un país, de los más desiguales del mundo, a un espacio de democracia, de libertad e igualdad”, agregó el mandatario.

La primera ministra de la Igualdad, Francia Márquez, celebró el arranque de la nueva cartera danzando con la comunidad del Pacífico.

“Que los recursos del Ministerio de la Igualdad, del cual aquí yo me comprometo a ser vigilante para que no se pierdan. Me comprometo a trabajar con transparencia para devolverle a los nadies y las nadies de este país lo que históricamente les han quitado”, expresó la vicepresidenta.

La sede del Ministerio de la Igualdad será Bogotá, pero la ciudad de Cali será su centro de operaciones, desde donde definirán las políticas para atender a las comunidades menos favorecidas.