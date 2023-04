Ministra Corcho responde a quienes le dicen que es "intransigente" y “no dialoga"

La ministra Corcho habló sobre las críticas que ha recibido de sus detractores que la señalan de ser una persona que no permite el consenso ni el disenso, de ser intransigente y terca cuando de hablar de la reforma a la salud se trata.

“A mí qué me dicen que soy una ministra no dialogante, (pero) he tenido más de 300 reuniones desde que me posesioné, con organizaciones científicas, organizaciones de la sociedad civil, comunidad internacional, partidos políticos, congresistas; con los partidos políticos he tenido 10 reuniones técnicas, con los congresistas vengo teniendo desayunos desde el año pasado, con todas las bancadas, con comunidad internacional, más de 300 reuniones hemos hecho para intentar concertar y esta reforma se ha modificado sustancialmente a lo largo del tiempo porque hemos aceptado y reconocido aportes importantes en cada uno de estos diálogos”, aseveró.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol: ¿Qué pasa si definitivamente estas bancadas dicen que no aceptan las líneas rojas?

“Nosotros no les llamamos líneas rojas, les llamamos puntos importantes, temas claves porque obviamente respetamos plenamente la democracia liberal que queremos profundizar, la autonomía del Congreso de la República en su debate, en su discusión. Por supuesto, que el presidente y yo queremos que sea aprobada porque ha sido nuestro deseo presentar esta propuesta de país para mejorar la salud de los colombianos y colombianas”, dijo al respecto.

Esos puntos clave, precisó, son “el tema de la atención primaria en salud para poder universalizar y para poder resolver y conectar con la mediana y alta complejidad a todos los colombianos y colombianas”.

“El otro punto importante es el manejo transparente, público, de los recursos públicos con ese pagador para tener un control financiero y que lleguen los recursos a las clínicas y hospitales. Y hay temas importantes también con el personal de la salud, dignificar a quienes atienden los pacientes”, añadió.



Si se cae alguno de esos temas claves, ¿el gobierno retira la reforma?

“Esperamos que no se caiga, vamos con mucho optimismo”, manifestó Carolina Corcho.

“En este momento vamos optimistas en que el Congreso, en su autonomía, en su sabiduría, tome la mejor decisión para hacer la mejor reforma a la salud que requiere el país, porque lo que sí está claro es que sí se requiere una reforma”, sostuvo.

¿Qué ha funcionado más, las discusiones con Dilian Francisca Toro, con Efraín Cepeda de los conservadores, o el menudeo con cada uno de los congresistas?

Carolina Corcho señaló que “estas discusiones se han dado a todo nivel, no solo con partidos políticos, también se han incorporado aportes de la sociedad civil, de diversas organizaciones, de los congresistas”.

“Nada tiene un peso superior sobre otro, todo ha sido importante y lo importante es mantener la consistencia y una respuesta que realmente resuelva los problemas de salud de los colombianos”, afirmó.

Su futuro, ministra, porque decían que si la reforma no pasa la ministra se va. ¿Su continuidad depende del futuro de esta reforma?

“Yo ahora no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en hacer lo que nosotros podemos hacer como gobierno, que es explicar, pedagogizar para que la reforma sea aprobada”, respondió al respecto.

Otros temas que abordó la ministra Carolina Corcho: