Ministra de Agricultura cuestionó el modelo de transición energética: ¿dardos a Irene Vélez?

La ministra de Agricultura, Cecilia López, envió un contundente mensaje a su compañera de gabinete, la ministra de Minas, Irene Vélez, cuestionando el modelo de transición energética que se está planteando en el país y que, dijo, afectaría el desarrollo del agro colombiano.

“Los países ricos tuvieron la revolución verde, usaron todo lo que nos están prohibiendo que usemos y con eso lograron la productividad que nos está sacando del mercado, y nosotros somos tan ingenuos que repetimos eso como unos loros, el mensaje es sutil”, señaló la ministra de Agricultura.

El mensaje sutil fue para la ministra de Minas, quien ha liderado la bandera del presidente Gustavo Petro de hacer una transición a las energías limpias, contando con la suspensión de importantes contratos de exploración y explotación de petróleo y gas.

“Como viene la ministra de Minas, yo tengo un mensaje: a mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos, entonces nosotros estamos diciendo que hay que proteger el mundo, etcétera, y no se dan cuenta que lo que nos están exigiendo a nosotros es exactamente lo que ellos no hicieron”, agregó la ministra de Agricultura.

Un planteamiento que respaldan desde dos sectores implicados, el minero-energético y el de producción de alimentos.

“Si acabamos la industria de hidrocarburos, no estaríamos aportando nada significativo al mundo. Es relevante que tengan en cuenta que el 50% de las emisiones las realizan cinco países. Estados Unidos, Rusia, Japón, India y China son los responsables del 50% de las emisiones, solo Colombia emite el 0,4%”, indicó Sergio Cabrales, experto minero-energético.

"¿De dónde creen que va a salir la plata para la dotación de bienes públicos del campo, las vías terciarias, los acueductos y muchas otras cosas más?", cuestionó, por su parte, Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC).

El fuego amigo ha sido recurrente en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Cuestionamientos de un sector calificado como técnico a políticas como la reforma a la salud y, ahora, el modelo de transición energético.

“Califica casi que de ingenuo o inocuo el discurso del Gobierno frente a sus compromisos ambientales. Lo segundo es que es consciente de que su posición es incómoda y que podría significarle su puesto, como ya pasó con Alejandro Gaviria”, manifestó el analista político Gabriel Cifuentes, sobre el comentario de la ministra de Agricultura.

Entretanto, la ministra Irene Vélez respondió ante las declaraciones de su compañera de gabinete.

“Yo considero que la doctora Cecilia es una mujer muy inteligente y estoy absolutamente segura que quiso decir otra cosa, porque esta política de transición energética justa que estamos llevando hoy en el gobierno del cambio es, en primer lugar, una apuesta del Gobierno, no es solamente una apuesta de esta ministra”, aseveró Irene Vélez.

Asimismo, la jefe de la cartera de Minas aseguró que la transición energética se enlazará con el desarrollo industrial y la reforma agraria.