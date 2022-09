Ministra de Minas, Irene Vélez, dice que críticas contra ella son "una cortina de humo"

Este martes en el Senado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, asisten a un debate de control político en el que la oposición ha cuestionado sus propuestas para frenar los proyectos de exploración y explotación de gas y petróleo. Vélez hizo un llamado a la calma y no generar falso pánico sobre una supuesta crisis energética y suspensión de contratos de exploración y producción de hidrocarburos en el país.

“Cuál es el estado de los contratos que están en áreas de exploración que vamos a respetar y aquí no quiero, nuevamente, que se genere un falso pánico porque nosotros no vinimos a acabar con los contratos que ya han sido adquiridos, vinimos simplemente a decir que no vamos a seguir ampliando la frontera extractiva y la frontera de los hidrocarburos porque generan daño. Ahora, lo que ya está contraído puede darnos otra perspectiva, otra seguridad, una vez esos recursos de gas y de petróleo se conviertan en reservas”, explicó.

Tras la avalancha de críticas y cuestionamientos que ha recibido la ministra en las últimas horas, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia mostró su solidaridad con ella.

“Sea está la ocasión para decirle que este no es un debate contra usted, ni contra la ministra, sino contra unas ideas de política pública que creemos que son equivocadas y que pueden ocasionar enormes daños al futuro de Colombia. Y en ese sentido, ministra, quiero no solamente solidarizarme, sino decirle que yo creo que el debate político debería ser mucho más concentrado en las ideas que en las personas y ojalá este debate sirva para que avancemos en eso”, señaló.

La ministra agradeció las muestras de solidaridad no solo por parte de Valencia, sino también de la senadora María José Pizarro y expresó que no ha sido fácil para ella.

“Hoy estar aquí no es fácil porque nunca había sido ministra, porque tengo 40 años y en estos 40 años me he dedicado a otras cosas y esta nube mediática y en redes sociales creo yo que es una cortina de humo frente a algo que es mucho más profundo y es que estamos incomodando un modelo, estamos incomodando un modelo que consideramos que no es el adecuado y el estallido de las solares es que así como el gobierno anterior abrió una franja a través de una, no me acuerdo cómo se llama... de la subasta, de dos subastas, realmente tres, una de las cuales no resultó con ninguna propuesta”, agregó.

Vélez también dijo que no se va a exportar gas de otros países porque en este momento Colombia cuenta con sus embalses llenos.