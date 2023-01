Ministro de Defensa, a debate de control político por sus declaraciones sobre la protesta social

Guillermo Botero dijo que este mecanismo es financiado por mafias y grupos armados. “No descartamos acciones disciplinarias”, afirmó Iván Cepeda.

El ministro sostuvo que “con los dineros ilícitos corrompen” y que “financian la protesta social”.

“Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas”, fueron las declaraciones que levantaron ampolla en sectores sociales y sindicales.

Una de las críticas fue la de Higinio Obispo, secretario general de la ONIC, quien considera “perverso el lenguaje decir que eso está asociado a la instancia de la mafia, del narcotráfico”.

Para el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, “nos lo hicieron las últimas veces en el gobierno de Uribe, cuando nos decían que éramos guerrilleros sin camuflado”.

Ante la situación, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda anunció que “vamos a comenzar con un debate de control político, pero no descartamos acciones disciplinarias o de carácter penal porque vemos que el ministro (Botero) trae una agenda que todavía no ha puesto en claro contra la protesta social en Colombia”.

Por su parte, el presidente Iván Duque hizo un llamado a la calma refiriéndose a la protesta: “es un derecho que se tiene que hacer siempre en estricto apego a la ley, que se debe hacer además pacíficamente”.

Botero emitió un comunicado respecto a la polémica: