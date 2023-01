Ministro de Defensa defendió comparendos a vendedores ambulantes como los de empanadas

En medio de un debate en el Congreso, Guillermo Botero aseguró que él no dio la orden de “perseguir” a los comerciantes informales.

Las duras críticas de los congresistas al ministro de Defensa por la aplicación de los comparendos, estipulados en el artículo 140 del Código de Policía, se dieron en medio de un homenaje a los cadetes fallecidos en la Escuela General Santander, tras el atentado del ELN con un carro bomba.

“Cerca de 294 billones de pesos de la economía informal, la venta de empanadas, de avena en cualquier calle de Colombia, es el 35,1% del PIB de esta nación. Estamos hablando de la economía de Colombia, que la quieren acabar”, aseguró el representante Harry González.

El ministro, quien a poca distancia tenía un grupo de vendedores informales que hacía presencia en el recinto, y durante la llegada de una bandeja de empanadas frescas, defendió la aplicación de los comparendos.

“Nosotros no imponemos multas, nosotros imponemos comparendos para que comparezcan ante un inspector de policía. Nosotros no tenemos eso dentro de los objetivos, ni yo he impartido ninguna instrucción para que se emitan comparendos a esas personas”, sostuvo Botero.

La Policía también defendió su labor.

“No hemos dado ningún tipo de orden en ese sentido, solo le estamos dando cumplimiento a la ley”, señaló el general William Salamanca, director de seguridad ciudadana.

El ministro Botero reconoció que en Bogotá cerca del 42% de la economía es informal y que se han impuesto cerca de un millón de multas por ocupación del espacio público.

