Ministro Guillermo Botero, bajo presión política en el Congreso

No solo varios partidos piden su salida, sino que a esto se suma la polémica por el posible ascenso a general full del comandante del Ejército.

El nuevo intento por dejar a Guillermo Botero por fuera del Ministerio de Defensa se sustenta en parte en las revelaciones de The New York Times y las directrices que "podrían poner en riesgo la vida, integridad y seguridad de civiles (...)”.

El documento no solo tiene firmas de la oposición sino de sectores de liberalismo, una bancada mayoritaria en Cámara. No obstante, el panorama no pinta bien para quienes promueven la salida del ministro.

"Como lo estoy viendo hoy, el ministro Botero ha hecho un lobby bastante extenso. Se ha sentado con todas las bancadas partidos políticos y posiblemente haya acuerdos en torno a mantener al ministro", indicó Juan Carlos Losada, representante del Partido Liberal.

Pero a la presión política en la Cámara de Representantes se suma una más álgida en el Senado de la República: el ascenso a general full del actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez, otro de los señalados por la directriz de redoblar resultados en las fuerzas.

"Sería una lástima que una hoja de vida de servicio como la del general se viera empañada básicamente por chismes", indicó Santiago Valencia, senador del Centro Democrático.

"Yo creo que las personas que tengan responsabilidad en asuntos tan graves como promover falsos positivos deben responder y no solo en términos políticos sino también jurídicos", expresó, por su parte, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.

Este pulso a dos bandas podría tener su escenario de manera simultánea en plenarias de Cámara y Senado la próxima semana.