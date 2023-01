“Ministro mentiroso” y otras pullas a Carrasquilla durante debate de la reforma tributaria

Miembros de la oposición lo señalaron de mostrar “sonrisas cínicas”. Hubo gritos y acusaciones graves durante la votación.

Katherine Miranda, de la Alianza Verde, afirmó que en el proceso hubo falta de garantías: “en ningún momento se le dio la palabra a ningún partido de la oposición”. Posteriormente se retiró del recinto.

María José Pizarro, de la Lista de la Decencia, también mostró su descontento: “Los gritos, los aplausos, las sonrisas cínicas son una falta absoluta de respeto”.

Y mientras que la representante Miranda abandonaba el recinto, algunos congresistas de la oposición se fueron lanza en ristre contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

“Ese ministro mentiroso, si ustedes se lo tragan, nosotros no. Yo también me retiro porque es un irrespeto para la Cámara que venga un ministrico a irrespetar esta corporación”, dijo bastante ofuscado el representante Jorge Alberto Gómez, quien también optó por irse.

Pese a las ausencias, la oposición decidió quedarse. Inti Asprilla manifestó: “se lo digo a usted, Carrasquilla: nadie de la bancada de oposición le va a dar el gustico a usted. Su risa cínica, señor Carrasquilla, pensando que nos íbamos a ir y que con eso la iba a sacar fácil, pues no le vamos a dar ese gusto”.

En medio de esos sin sabores y señalamientos de pupitrazos, por parte de la oposición, se aprobó la reforma tributaria.

Los puntos más importantes los puede consultar en esta nota:

