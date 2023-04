Minsalud explica las modificaciones a la reforma a la salud para que sea aprobada en el Congreso

La ministra de Salud, Carolina Corcho, explicó cuáles son las modificaciones que se han hecho a la ponencia de la reforma a la salu d para que esta pueda ser aprobada en su totalidad en el Congreso de la República.

Habló del tema de las EPS, que serían fondos de salud y vida, y que los recursos no estarían inmersos allí, pero que sí tendrían que aportar temas de alta complejidad.

“Las EPS que ya digamos tendrían una modificación, que cumplan hoy con nuestros requisitos de inspección, vigilancia y control de la Supersalud. Se pueden convertir en gestoras de salud y vida, solo que ya no manejarían recursos, porque los recursos irían de manera directa al pago de las clínicas y hospitales, pero aportarían su experiencia de acumulado en la gestión operativa, en la articulación de los centros de atención primaria en salud”, explicó Corcho.

Por otra parte, habló de las modificaciones en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES): tendrá nuevo nombre y evitará que se sigan produciendo críticas que podría frenar la ponencia d

e la reforma a la salud:

Se hizo una modificación a los fondos regionales del ADRES, quedan como ‘fondo cuenta’ en la ponencia. Obviamente ese fondo cuenta es lo que va a permitir que el ADRES pueda hacer esa labor de pago directo a clínicas y hospitales, pero se redujo digamos un poco todas las reacciones que podían producir mucho ruido respecto a que fuera un gran aparato burocrático

Existe un nuevo capítulo en la reforma a la salud que tiene que ver con matrícula cero para miembros de la salud como enfermeros o paramédicos, pues, según la ministra, se van a necesitar profesionales más capacitados después de que la ponencia sea aprobada.

Y es que la reforma a la salud ha estado en el centro de la polémica este año: primero por el hermetismo del Gobierno para presentarla y después por las modificaciones que varios sectores solicitaron al texto.

Desde esta semana, el gobierno tiene 48 días para sacar adelante la reforma a la salud en su primera vuelta, comisión séptima y plenaria.

El presidente Gustavo Petro reconoce que la principal piedra en el zapato será obtener las mayorías en el Congreso de la República. Así lo hizo saber en una entrevista en el programa La Pizarra, de Argentina.

“Ahí viene la primera dificultad, construir una coalición mayoritaria, en donde nuestra fuerza es importante, pero necesita de otras", afirmó.

Gustavo Petro insistió que para sacar adelante esta y otras iniciativas es importante el apoyo de los ciudadanos en las calles: “Yo sí creo que esas reformas van a tener grandes problemas para construirse en la realidad si el pueblo no se moviliza".

Una propuesta que recibe con beneplácito la bancada del Pacto Histórico en la comisión séptima, donde tendrá el primer pulso esta reforma.

"El llamado del presidente no es a una protesta, como tradicionalmente se ha dado, sino que la población pueda de manera multitudinaria y creativa manifestar cuál es su comprensión", manifestó Alfredo Mondragón, coordinador ponente del Pacto Histórico.

Otros congresistas de la bancada de gobierno que lo ven como un mecanismo de presión al legislativo. "Lo que hace es llamar al no concertar, al no diálogo, al no proceso democrático", dijo Gerardo Yepes, del partido Conservador.

Esta semana se definirá el apoyo de los partidos de la coalición de gobierno para sacar adelante la reforma a la salud.