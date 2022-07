Mintransporte saca pecho por obras entregadas: dice que Duque se dedicó a "concluir y concluir"

Recorriendo algunas de las grandes obras de infraestructura que deja el gobierno de Iván Duque, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, hizo un balance de su gestión y también habló de los pendientes en materia de infraestructura vial.

“Uno sabe lo que es ser ministro de Transporte cuando llega la Navidad, es cuando más trabaja el sector”, dijo Ángela María Orozco recordando que en esa época siempre llegan tuits, chats y hasta llamadas reportando trancones, fallas en aeropuertos o cierres de vías.

La ministra hizo énfasis en los retos que enfrenta este sector: “Colombia es uno de los países del mundo más complejos y más costosos en construcción de infraestructura, porque la cordillera central tiene 7 fallas geológicas. Los geólogos del mundo vienen a estudiar cómo se atravesó la cordillera central, (también) hay que traer la última tecnología, además del desarrollo y el reto para la ingeniera nacional de enfrentar esa realidad".

Sobre el mandato del presidente Duque, Ángela María Orozco dice que se dedicó a "concluir y concluir".

“Había 29 proyectos, 21 proyectos paralizados, 18 con menos de 10% de ejecución. Hoy ya hemos entregado 10 proyectos 4G y quedan 8, que entregaremos de aquí al 7 de agosto. Luego, quedan 10 ya reactivados, que se van a entregar en los siguientes 24 meses, posterior a este gobierno”, subrayó mintransporte.

Según el Fondo Monetario Internacional, Colombia no queda muy bien parado en materia de movilidad: el informe concluye que las vías en el país son de las más lentas del mundo. Ante ello, la ministra de Transporte dice que el FMI no se equivoca, lo que pasa es que “sacó un informe en mayo de 2022 con cifras de 2019, en donde no habíamos entregado ni siquiera el primer proyecto de 4G de concesiones”.