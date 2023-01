Mujer que entregó mensaje a Uribe de parte de Monsalve da su versión de los hechos

Victoria Jaramillo dice que fue contactada por el cuñado del compañero de celda del testigo para que le expresara al expresidente su intención de retractarse.

Esta exfuncionaria del Congreso es la pieza clave para esclarecer en qué circunstancias se dio el encuentro entre el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, principal testigo del proceso contra el exmandatario.

La mujer dice que, en diciembre del 2016, en una finca de recreo, la contactó Ricardo Williamson, cuñado de Enrique Pardo, quien era a su vez compañero de celda en La Picota del testigo Monsalve.

“El señor Ricardo me dice que el señor Monsalve le comenta en reiteradas ocasiones a Enrique Pardo que está cansado, que él se siente muy deprimido”, asegura Jaramillo.

La mujer reveló que, tras conocer la información, contactó telefónicamente al expresidente Uribe, con quien no se vio personalmente.

"Yo busco al presidente Uribe y le digo: ‘presidente hay un señor, Juan Guillermo Monsalve, quiere decir la verdad y por esa razón se lo digo’", asegura la mujer.

Dijo que sirvió de emisaria ante la insistencia del cuñado de Williamson, quien fue el que puso sobre la mesa la supuesta intención de retractación del testigo.

“Porque me insistía demasiado Ricardo… Ricardo Williamson me decía ‘mira, este señor debería ir’", añadió la mujer.

Victoria Jaramillo también dijo desconocer el interés de Williamson en el proceso.

"Cuando a mí Williamson me llamaba y me decía que Enrique Pardo decía ‘es que el señor Monsalve quiere hablar con el abogado Lombana. Entonces ah, no…yo no puedo definir eso. Que el señor Monsalve pedía hablar con el abogado Lombana, eso sí lo insistía, es más, me lo dijo en varias ocasiones, yo creo que debo tener una nota de voz", recalcó.

Aseguró que jamás se ha encontrado con Monsalve ni con Enrique Pardo Hasche, y que telefónicamente entregó la información al abogado Diego Cadena, quien finalmente en tres oportunidades se reunió en la picota con el testigo.

