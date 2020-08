Nadie de mi familia ha recurrido a la compra de votos: Arturo Char

Por primera vez desde que es presidente del Congreso, Arturo Char habló con un medio de comunicación. En Noticias Caracol se refirió al caso Aída Merlano, las sesiones virtuales y hasta el proceso contra Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia.

Caso Aída Merlano

Arturo Char: Esta son situaciones que uno tiene que entender y a uno, como figura pública, estas cosas pueden sucederle. Pasa en cualquier rama del poder. Uno también tiene que comprender y tener la madurez para entender que la Corte (Suprema de Justicia) es nuestro juez y que tiene que hacer su trabajo.

Yo estoy enfrentando ese tema con mi defensa y en este momento estamos en una etapa preliminar donde se están practicando toda suerte pruebas. Espero que salgan como quiero.

Compra de votos en el Atlántico

Arturo Char: Te puedo hablar por mí. Yo nunca ni nadie de mi familia ha necesitado recurrir a ese tipo de prácticas porque la gente ha reconocido mucho a mi familia, no solamente por lo que hemos hecho en lo público, también desde lo privado: lo que hemos hecho en el deporte, lo que yo he hecho como persona. Las personas que me conocen saben mi talante, mi manera de ser.

El futuro del Congreso en medio de la pandemia del coronavirus

Arturo Char: La vida está primero que lo demás. Sin embargo, no debe ser una cosa por la otra, sino en la medida de lo posible preservar la vida, pero también preservar las instituciones. Una de las maneras que estamos encontrando de poder continuar trabajando es a través de estos canales virtuales.

Nosotros vamos a empezar a avanzar a la presencialidad. Por eso estamos oficiando a la autoridad sanitaria, al Ministerio de Salud, a la Alcaldía de Bogotá, para armar una mesa de trabajo para que, con todos los protocolos de bioseguridad, se pueda ir regresando a la presencialidad.

El caso de Álvaro Uribe en la Corte Suprema

Arturo Char: Yo no puedo meterme en esas decisiones, pero espero que el presidente salga adelante, airoso de eso. Es una persona que hace apuntes muy importantes, su presencia en el senado es definitiva y es una persona que en este momento le aporta muchísimo al país.

¿Quién manda en Cambio Radical?

El líder natural es Germán Vargas Lleras, por todo. Es una persona que ha dedicado su vida a entender cómo funciona Colombia.