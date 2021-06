Nelson Alarcón admite que tiene intereses políticos: "el Centro Democrático ha gobernado mal"

Hace dos días, el presidente de Fecode, Nelson Alarcón, reconoció por primera vez intereses políticos en el paro nacional , que ya cumplió 44 días. Noticias Caracol habló con él para conocer sus explicaciones sobre las declaraciones que quedaron registradas en video.

“Esto es a largo aliento, esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá para derrotar al Centro Democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022”, dijo en la grabación.

NC: Cuando habla de ganarle al Centro Democrática, eso es política. ¿Qué buscan, una candidatura presidencial?

“Hoy, por naturaleza, somos actores políticos, sujetos políticos, el artículo 40 de la Constitución Política habla de elegir y ser elegido. Y claro que hay que derrotar. ¿Hoy quién gobierna? El Centro Democrático. ¿Y qué ha hecho? Gobernar mal para el pueblo colombiano”.

NC: ¿Por el voto popular qué candidato tienen ya?

“Aquí hay una multiplicidad de candidatas y candidatos, hay más de 40, y que obviamente el pueblo colombiano debe elegir bien, porque los que han gobernado por más de 200 años lo han hecho mal, en contra del pueblo colombiano”.

NC: ¿Usted tiene aspiraciones políticas?

“Estamos hablando de una posibilidad, yo lo he dicho: todos quieren. ¿Quién no quiere ser senador para poder transformar, quién no quiere ser alcalde, quién no quiere ser gobernador, quién no quiere ser presidente? Por eso hay más de 40 candidatos y candidatas a la Presidencia de la República”.

En el video grabado el pasado miércoles, el presidente de Fecode también habló de la táctica de la protesta y de cómo cambiarla.

“La táctica hay que cambiarla y ¿qué significa cambiar la táctica?, pues que hay que cambiar, no hacer las movilizaciones todos los días, así de concreto, sino hay que hacerlas de una forma o manera escalonada”, dijo.

NC: Cuando habla de protesta escalonada, ¿a qué se refiere?, ¿se van a mantener en esta posición que tiene tan grave al país?

“Hoy el Gobierno nacional no ha querido negociar, escuchar, esperamos realmente que cumpla y firme esos preacuerdos que concertamos el 24 de mayo. Hoy se retira, se echa para atrás el Gobierno”.

NC: ¿por qué protesta escalonada?

“Será un procedimiento que está en discusión. Hablamos dentro del escenario del marco constitucional del legítimo derecho a la protesta, pacífica y democrática”.

Sobre las declaraciones del video del miércoles, Alarcón dijo también que en ese momento no habló en nombre del comité nacional del paro y que no se retracta de ninguno de los puntos señalados.

Acerca de supuestos contactos con la Alianza Verde para concretar aspiraciones políticas, dicho partido calificó de irresponsable las afirmaciones de Alarcón y aseguró que él no es uno de sus miembros.

Desde el mismo Fecode, otros integrantes de las directivas de la organización sindical, aunque se mostraron identificados con lo que dijo Alarcón, dejaron claro que se trata de una posición personal.