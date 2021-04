Néstor Humberto Martínez ha dicho que ni Petro ni yo estaremos en el tarjetón: Sergio Fajardo

Sergio Fajardo habló en Noticias Caracol sobre la difícil situación que vive por cuenta del anuncio de la Fiscalía General de la Nación de imputarle cargos por presuntas irregularidades en un contrato.

El exgobernador de Antioquia también se refirió a la supuesta politización de la justicia y se despachó contra Néstor Humberto Martínez, quien en una columna de El Tiempo lo descalificó y dijo que él es responsable de las irregularidades en un préstamo multimillonario de sustitución de deuda por 77 mil millones de pesos en el que, presuntamente, no tuvo en cuenta la volatilidad del dólar.

¿Qué piensa de la decisión de la Fiscalía?

Fue un comunicado de la Fiscalía de manera intempestiva, sin anunciar, antes de la Semana Santa.

Lo que nosotros hicimos estuvo hecho de manera correcta, por supuesto debo responder ante la justicia cada que sea convocado por nuestras actuaciones.

Le he pedido al fiscal (Francisco Barbosa), por medio de un escrito, que revise la actuación, y que lleve lo más pronto posible la imputación a la Corte Suprema de Justicia, el juez al que yo debo responder y quien tendrá que decir si actuamos o no de manera correcta.

¿Se siente atacado políticamente?

He hecho un propósito y es no tratar de caer pensando que detrás de la decisión de la Fiscalía hay un interés político. Hay rumores, la expresión de algo fatal de la sociedad colombiana; se perdió la credibilidad en las instituciones, no hay confianza.

Siempre que un organismo o la justicia actúan, siempre hay una pregunta: ¿a quién le quiere hacer un favor, a quién le quiere hacer el daño, esa persona de quién es? Cuando estamos en ese terreno, el ambiente es muy dañino como sociedad.

Esto ocurrió hace ocho años, pero ¿en qué momento aparece? Voy a responderle a Colombia, voy a tratar de dar ejemplo, quiero ser parte de la coalición de la esperanza que quiere construir la transformación de Colombia, liderar el cambio, por fuera del miedo y la rabia.

Me pasan muchas cosas por la mente, sé del tamaño de los mostros que estoy enfrentando, pero tengo que dar ejemplo y responder con argumentos por la actuación que tuvimos.

¿La crisis institucional se profundizará en medio de la campaña?

En este momento los presagios no son buenos, estamos en un contexto álgido, de la mentira, las ‘fake news’, de los insultos permanentes, de la polarización que busca ponernos entre el miedo y la rabia; se convierte esto en un espectáculo, se está en un bando o en otro y hay que destruir al otro, eso es fatal.

Hay un malestar muy grande, un malestar muy profundo, perfectamente entendible, las desigualdades sociales que tenemos son expresión de una injusticia muy grande.

Cerca del 50 por ciento de las personas están en condición de pobreza, el desempleo cerca del 17 por ciento, hay una situación social muy grande. Eso junto con la desconfianza en las instituciones, que se asocian con la corrupción que hay, pone un ambiente muy tenso, muy difícil de manejar; es muy fácil de prender un fósforo al lado de la gasolina e incendiar.

Y Colombia va a cambiar, aunque será una campaña política muy difícil.

¿Cómo va a ser esta campaña en medio de la defensa jurídica, confía en el fiscal Barbosa?

Cada día con más convicción, empecé a hacer política hace 21 años en Medellín a pie. La actuación que tuvimos la puedo justificar y los jueces nos van a dar la razón.

Al fiscal Barbosa no lo conozco, no puedo hablar una sola palabra de él como persona, he visto lo que se manifiesta en el país, él tiene todas las investigaciones. Espero que esté a la altura del reto que tiene.

¿Pediría un fiscal ad hoc?

Tenemos que utilizar todas las herramientas jurídicas que estén a nuestra disposición: siempre reclamo para mí y cualquier persona el derecho a una defensa justa, garantías para defenderse, transparencia en la actuación y honestidad en quienes tenemos en frente.

Yo he pasado por muchas investigaciones, hay muchas formas de sacarlo a uno de la competencia política, muchas, pero he pasado por varias y siempre he respondido.

Lo que he podido ver en las instituciones, organismos de control, es que siempre he encontrado una gran cantidad de personas muy honestas que trabajan allá adentro, no tienen precio.

La primera herramienta que tengo es la verdad, la seriedad y el respeto para actuar, es mi vida, es mi orgullo, y es la manera en que me relaciono con esta sociedad.

El exfiscal Néstor Humberto Martínez es protagonista también, dice que usted es un irresponsable. ¿Ve alguna intención política en esas declaraciones?

El exfiscal que ha tenido las posiciones más destacadas, las investigaciones, esto viene de 2013, él tendría que haberme acusado, pero tendría que comportarse con los más altos estándares.

Representa esa parte turbia, sórdida, que se ha convertido en un malestar gigantesco. Es el mismo fiscal que nombró a Luis Gustavo Moreno, que fue capturado por corrupto, el señor ha dicho que quiere contar la verdad.

Él mismo ha dicho que ni Gustavo Petro ni yo vamos a estar en el tarjetón, es una forma de amenazar, una forma velada de decir una cantidad de cosas, un papel perverso para la sociedad.

Él es uno de los ejemplos por los que este país va a cambiar.

