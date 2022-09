Nicolás Alcocer anunció que fue adoptado oficialmente por Gustavo Petro: “Gracias, papá”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene oficialmente un nuevo hijo, pues se trata de Nicolás Alcocer, quien anunció este miércoles, 21 de septiembre de 2022, que fue adoptado por el mandatario.



“Quiero informar ante la opinión pública que he sido adoptado oficialmente por mi papá adoptivo, quien me acogió y me crio desde que tengo un año. Soy oficialmente Nicolás Alcocer Petro. Gracias, papá”, trinó Nicolás.

Nicolás fue criado por Gustavo Petro desde que tenía un año, tras iniciar una relación con su mamá, Verónica Alcocer, hace más de 20 años. El ahora hijo oficial del presidente decidió aplicar la ley 2129 de 2021, en la cual le permite tener en primer lugar su apellido materno.



La primera dama de Colombia tiene otras dos hijas más con el jefe de Estado, Sofía y Antonella, de 20 y 15 años, respectivamente.