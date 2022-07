Nicolás Maduro no será invitado a la posesión de Gustavo Petro

Hay gran expectativa sobre los detalles de la posesión presidencial de Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto. Una de ellas si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vendrá al evento.

Frente a este tema se pronunció la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, pues la organización de la posesión está en manos del gobierno saliente, es decir, del presidente Iván Duque.

“El señor Nicolás Maduro no es invitado a la posesión, esas invitaciones las manda siempre el gobierno saliente, es perfectamente claro que se ha mencionado que no estará invitado a la posesión. Lo importante es tener siempre la coherencia y para Colombia es muy preocupante tener una dictadura que ha expulsado seis millones de venezolanos”, aseguró la funcionaria.

En ese mismo sentido, Gustavo Petro en entrevista con la W radio, en la que habló de varios temas, manifestó: “parece que es prudente (que no asista)” y agregó que la reanudación de relaciones es “un proceso de reconstrucción de muchas cosas”, que “no demanda acelere ni cosas simbólicas que no son hoy las más importantes”.

Por su parte, el presidente Iván Duque había dicho el pasado sábado que “no es un tema de dejar o no dejar entrar, es que Nicolás Maduro no es reconocido por mí como presidente legítimo de Venezuela y mientras yo sea el presidente de Colombia, él no entrará como presidente del Venezuela a territorio colombiano”.