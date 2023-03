Nicolás Petro pide a Fiscalía una “investigación profunda” sobre su supuesto vínculo a la paz total

Nicolás Petro , hijo del presidente Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía General de la Nación que dé celeridad a las investigaciones sobre su supuesta participación en el proceso de paz total que adelanta el Gobierno nacional.

“Al respecto del comunicado divulgado por mi padre, Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, me permito reiterar su solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para adelantar una investigación profunda y eficaz con los temas relacionados en dicho comunicado y aclarar cualquier rumor dañino y sin fundamento contra mí persona”, escribió.

En ese orden de ideas, indicó que no ha tenido contacto con las personas que estarían en el proceso de paz total.

“Solicito al fiscal general la mayor celeridad posible en este tema, pues aclaro que ni antes ni durante ni posterior a la campaña presidencial he estado vinculado con lo relacionado a 'Paz Total'. No me he reunido, ni he recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable”, aseveró.

Además, habló sobre los señalamientos que realizó su excompañera sentimental en medio de una entrevista.

“De igual forma, la señora Daysuris del Carmen Vásquez, mi expareja sentimental, realizó una entrevista con la periodista Vicky Dávila en la cual me vincula con el señor Santa López Sierra y el Turco Hilsaca, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente”, puntualizó.

Concluyó aseverando que defenderá su “honra y buen nombre”.

“Finalmente, informo que frente a estos dos temas tomaré las acciones legales y jurídicas que sean pertinentes para esclarecer. Asimismo, me pongo en disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones que no se trata más que de ataques políticos y personales que buscan destruir”, finaliza el comunicado.

La solicitud del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro le solicitó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, investigar a su hermano Juan Fernando Petro y su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, quien actualmente es diputado en el departamento del Atlántico, tras rumores de contactos no autorizados con grupos al margen de la ley en el marco de la paz total.

En una carta publicada este jueves, 2 de marzo de 2023, el jefe de Estado reiteró que “el único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda".

Asimismo, Petro señaló que tiene un compromiso con los colombianos y su gobierno “no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos”.



"Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad", enfatizó.