Nicolás Petro “podría abrir una caja de pandora”, si decide “no ser el chivo expiatorio”: analista

El analista Juan Carlos Flórez habló sobre el ofrecimiento que hizo Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, sobre colaborar con la justicia en medio del proceso que se adelanta contra él por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos. Afirmó que, de comprobarse que entró “plata podrida” a la campaña de si padre, la situación sería “tremendamente preocupante” para el jefe de Estado.



Según el experto, la decisión de Nicolás Petro de colaborar “pone en la cuerda floja a un amplio círculo de personas y el nudo clave que debe desentrañar no es solo cómo se financia su estilo de vida, que en palabras de su señora madre era un estilo de vida de traqueto, como recordó el fiscal, sino desentrañar la financiación en Barranquilla de la campaña presidencial”.

Para él, en la declaración que el diputado de la Asamblea de Atlántico dará podrían aparecer dos nombres que estuvieron en el entorno de Gustavo Petro: “El exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, una figura clave para la financiación de la campaña y conectada con Barranquilla, cuyo desempeño no le es desconocido al diputado Petro”, y “la secretaria personal del presidente, Laura Sarabia, también barranquillera”.

Sin embargo, Flórez recalcó que eso depende del “grado de colaboración” de Nicolás Petro.

Si habla “se tendrá un caso judicial de un nivel explosivo como solo hemos visto desde Odebrecht, donde la justicia no ha actuado, y desde el caso de Samper y Medina, que fue el cantor de los nefastos hechos que llevaron a la presidencia de Samper a quedar empantana mientras que él y su ministro del Interior, Horacio Serpa, se defendían como un gato, con las patas arriba”, afirmó.

Flórez considera que Nicolás Petro podría estar preguntándose “por qué a Laura Sarabia no le pasa nada, por qué a Benedetti no le pasa nada. Y esa sensación de él que lo están entregando como chivo expiatorio es la que podría generar una reacción en cadena como una bomba nuclear, que hace un daño que hoy no nos alcanzamos a imaginar”.

“¿Va a actuar el diputado Petro para decir ‘o todos en la cama o todos en el suelo’, o como en el caso de Odebrecht donde el gerente de la campaña de Santos decidió echarse al hombre ese bulto?”, agregó.

“¿Está Nicolás Petro para ser chivo expiatorio, o Nicolás Petro por lo que acaba de decir de su actual esposa, el niño que viene en camino, va a decir ‘yo no me puedo echar todo esto, yo no voy a ser el chivo expiatorio de la financiación de la campaña’?”, subrayó el analista.



Asimismo, indicó que es una situación complicada para el presidente, “porque no solamente se trata de su hijo, de su exnuera, sino que en Barranquilla operaron como un centro durante la campaña presidencial porque él seguramente se presentaba como una persona con gran influencia, relacionado con un clan político, el clan Torres”.

¿Estaría Gustavo Petro impedido para postular una terna para fiscal general de la Nación?

Gustavo Petro “no ha obstaculizado la justicia, quien debe seleccionar de la terna que él entrega es la Corte Suprema de Justicia, que ha demostrado independencia en la selección de otros fiscales, aunque el actual fiscal fue elegido cuando Duque era presidente y era un amigo cercanísimo del expresidente”, considera Juan Carlos Flórez.

No obstante, señaló que “si el nivel de información que entrega el diputado Nicolás Petro llegase a demostrar que las platas ilegales que él recibía pasaron a la campaña y si él entregase información relacionada con el clan Torres de Barranquilla, información que comprometa a Benedetti, que lo obligue a cantar, o a la señora Sarabia, una reacción en cadena que se meta con el presidente Petro, el presidente Petro quedaría en una situación tremendamente preocupante”.



“Si Nicolás Petro corrobora lo que dice su exesposa Day Vásquez y empezamos a ver cómo sale plata podrida de diversos lados, de contratistas, […] si eso empezara a tocar la campaña presidencial, otro gallo cantaría y la actitud del presidente Petro no podría ser la de ‘aquí no pasa nada y yo mantengo mi potestad de dominar la terna para fiscal’”, recalcó.

Juan Carlos Flórez concluyó diciendo que el diputado Petro “podría abrir una caja de pandora de la que saldrían todo tipo de cosas que hoy no nos alcanzamos a imaginar”.