Nicolás Petro y Day Vásquez: ¿cuáles son los escenarios judiciales a los que se podrían enfrentar?

Varios penalistas hablaron sobre la situación en la que se encuentran Nicolás Petro y Day Vásquez. Ellos se refirieron a qué viene en el proceso, cuáles son los posibles escenarios judiciales y qué podría pasar si no entregan las pruebas ante la justicia.

Saúl León, abogado penalista, habló sobre este caso: “Para ellos básicamente significaría inmunidad en materia penal, pero sería un proceso que apenas iniciaría y de largo alcance en contra de las personas que ellos denuncien. Ellos tendrían el beneficio de la libertad, no ser juzgados, no ser llevados a un proceso penal, no ser condenados, a cambio que sean testigos en contra de otras personas”.

León también hizo referencia al principio de oportunidad: “La Fiscalía puede renunciar a la opción penal, dejar de perseguir penalmente si ellos entregan información y pruebas relevantes en contra de otras personas y se logra la judicialización efectiva”.

Por su parte, José Moreno Caballero, abogado penalista, se pronunció sobre el presunto enriquecimiento ilícito en el que habría incurrido Nicolás Petro.

“Tendrán que devolver esos dineros que se consideraron que incrementaron el patrimonio de estas dos personas. Eso frente al principio de oportunidad que es mucho más beneficioso que un acuerdo”, comentó Moreno.

En ese orden de ideas, Juan Sebastián Duque, penalista, analizó cuáles podrían ser las condenas a Nicolás Petro y Day Vásquez en caso tal de que opten por no colaborar con la justicia.

“Si ellos deciden no seguir por la senda de colaboración eficaz y ejercer su defensa técnica y son vencidos en juicio, por tratarse de varios delitos, la pena que ellos estarían enfrentando de ser hallados responsables oscilaría entre los 14 y 15 años de prisión”, concluyó.