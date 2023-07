Nicolás Petro y Day Vásquez: estos son los 3 escenarios judiciales a los que se podrían enfrentar

Según expertos juristas, Nicolás Petro y Day Vásquez tienen tres escenarios posibles tras ser capturados. Principio de oportunidad, aceptación de cargos y no allanarse a los cargos son las situaciones legales que pueden ocurrir en este caso.

Nicolás Petro y Day Vásquez son señalados de varios delitos. Ellos ya fueron presentados ante un juez de control de garantías para que legalice su captura y el proceso pueda continuar.

Tienen tres escenarios posibles

Principio de oportunidad: acogerse a este y lograr un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Esto, siempre y cuando puedan compartir información relevante sobre el proceso por el que están siendo investigados.

Publicidad



Aceptación de cargos: Nicolás Petro podría acogerse a los delitos de los que se le señalan. Esto en medio de la audiencia de imputación de cargos. Lo anterior podría otorgarle beneficios jurídicos en cuanto a medida de aseguramiento y una eventual rebaja de pena.

No aceptar cargos: con este escenario, el proceso se podría alargar, pues la Fiscalía General de la Nación deberá sustentar la culpabilidad de los dos detenidos.

“En el caso de que alguna de las personas imputadas resuelva acudir a un proceso de oportunidad, siempre y cuando ese sea el parecer de la Fiscalía, se beneficiaría con la impunidad de su delito, pues la Fiscalía podría ofrecerle el beneficio más alto, que es la inmunidad transaccional”, aseguró Francisco José Sintura, exvicefiscal general.

Publicidad



“Pueden pasar dos situaciones. Que el señor Nicolás Petro se acoja a su derecho de no autoincriminarse y no acepte cargos. O puede que anticipadamente el proceso no acabe con una sentencia así, sino que el señor acepte cargos en esta imputación, obteniendo los beneficios de ley y del Estado”, agregó Luis Gabriel Chaves, abogado penalista.

Cubrimiento especial de la captura de Nicolás Petro: