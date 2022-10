Niegan reconocer como víctima a Karen Abudinen en caso de corrupción de Centro Poblados

Este lunes, 10 de octubre, la defensa de la exministra de las TIC Karen Abudinen le solicitó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revisar la decisión del Juzgado 59 que negó la solicitud de condición de víctima que pidió la exfuncionaria dentro del escándalo de corrupción en Centro Poblados.



De acuerdo con Abudinen, ella pidió ser víctima no con fines económicos, sino porque se ha visto afectada psicológicamente.

“Hoy mi carrera profesional y mi persona se han visto juzgada, tengo que ir al psicólogo (...) Si ellos no hubieran entregado los documentos falsos, a los cuales ellos sabían, yo no estuviera pasando todas estas cargas, afectivas, profesional y personales”, declaró la exministra durante la audiencia en la que se le negó dicha solicitud.

De acuerdo con el Juzgado 59 penal del circuito de Bogotá, no se ha probado que Abudinen haya resultado afectada tras este escándalo en el que se perdieron $70.000 millones de pesos, cuyo objetivo era llevar internet a colegios de zonas rurales alejadas en Colombia.



No obstante, la exfuncionaria insistió que fue engañada mientras estaba en el cargo y debería ser acreditada como víctima.

“A mi me hicieron daño real, concreto, visible (...) Me tocó renunciar, porque no tengo en este momento oportunidades laborales”, agregó Karen Abudinen.