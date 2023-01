Niños venezolanos que hayan nacido en Colombia recibirán la nacionalidad

La medida, que beneficiará a 24 mil menores de edad que nacieron desde el 19 de agosto de 2015 en el país, fue anunciada por el presidente Iván Duque.

El Estado colombiano decidió adoptar la medida cuando "constató que existían obstáculos insuperables" para que estos niños pudieran obtener la nacionalidad venezolana y no tenían acceso a la colombiana puesto que sus padres son extranjeros no domiciliados en el país, detalló la Presidencia.

"En un gran esfuerzo interinstitucional del Estado colombiano (...) nos unimos para decirle a esos 24.000 niños, que han estado en esa situación que prácticamente conducía a la apátrida, que no van a estar en esa situación y hoy se les entrega la nacionalidad colombiana para que tengan ese derecho amparado universalmente", dijo el presidente Iván Duque en una declaración.

La medida es de carácter urgente, temporal y excepcional, por lo que tiene una vigencia de dos años o cuando cesen las circunstancias que impiden el registro de los menores como venezolanos.

En este sentido, Duque recordó que cerca de 1,4 millones de ciudadanos venezolanos se han instalado en Colombia huyendo de la crisis que se vive en su país, un flujo incesante ya que unos 35.000 cruzan definitivamente la frontera común, algunos para comprar bienes de primera necesidad y otros para emigrar de forma definitiva.

"Hoy le cumplimos a niños que merecen atención y cariño de un pueblo porque no son culpables de esa tragedia y nos afirmamos que Colombia al mundo le demuestra que en momentos de dificultad prima la fraternidad y no dejaremos que en nuestro país siembren semillas los que quieren hacer de la xenofobia un camino oportunista", afirmó el mandatario.

La medida se da en línea con lo que indica la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

Actualmente, Venezuela no dispone de consulados en Colombia luego de que ambos países rompieran relaciones y Colombia reconociera como presidente interino de Venezuela al jefe del parlamento, Juan Guaidó.

Además, Venezuela no les concede la nacionalidad a los niños nacidos en Colombia con padres venezolanos.

Por todo ello, el mandatario subrayó que con la decisión adoptada este lunes respaldan a "las criaturas indefensas que quieren tener una nacionalidad" y a quienes hoy les dijo que son colombianos.

La decisión se tomó en lo que el gobernante calificó como un acto de solidaridad pese a los "limitantes fiscales" con que cuenta un país como Colombia "con un ingreso per cápita de menos de 8.000 dólares, muy inferior a los de países europeos que han enfrentado crisis migratorias" similares.

"Hoy podemos decir que, en medio de las dificultades, Colombia le ha mostrado al mundo que el camino de la xenofobia es el camino equivocado, el de segregar a hermanos necesitados es el camino equivocado", concluyó Duque.