Mininterior sobre propuesta de ampliar periodo presidencial: "No apoyamos la prórroga para nosotros"

El ministro del Interior, Alfonso Prada, descartó de tajo la posibilidad de una ampliación del periodo presidencial para el actual gobierno de Gustavo Petro dentro del proyecto de la reforma política.

“Lo que quiero aclarar es que no es un proyecto que hayamos acogido, que hayamos presentado como gobierno. Me parece legítimo el debate, pero eso sí tengo un mensaje del presidente Gustavo Petro que ya lo pronuncié tanto en comisión como en plenaria del Senado: no aceptamos, no apoyamos la prórroga de un periodo para nosotros, los elegidos actualmente”, dijo.

Insiste el ministro que el proyecto original no incluye ningún artículo que alargue el mandato presidencial y mencionó el origen de la propuesta.

“Esa propuesta originalmente, si mal no recuerdo, la hizo Asocapitales, alcaldes de capitales de departamento”, agregó.

A pesar de las diferentes críticas y del no del Ejecutivo, la polémica propuesta será evaluada la próxima semana.

“Esta proposición de alargar los periodos presidenciales se discutirá, se votará y de acuerdo con el criterio de las mayorías se decidirá si se incluye o no en el proyecto del acto legislativo de reforma a la Constitución”, señaló Heráclito Landinez, representante por el Pacto Histórico.

Pasar a cinco años el mandato presidencial, que el voto sea obligatorio e incluso que exista una segunda vuelta en elecciones locales son propuestas que están sobre la mesa. La reforma política pasa a tercer debate de ocho que debe cursar para ser ley de la República.