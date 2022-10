“No apoyo más impuestos para que sigan derrochando la platica”: Jota Pe Hernández

El congresista de la Alianza Verde Jonathan Ferney Pulido habló de las reformas política y tributaria que hacen curso en el Congreso. Y anunció que no apoyará esta última, pese a las consecuencias que pueda traer ello con su partido y el gobierno Petro.

Reforma política

"Estamos hoy frente a un segundo debate de reforma política. Estamos en contra, estamos muy en contra de las listas cerradas donde no elige un pueblo sino un cacique de un partido.

Estamos en contra de eso y haciendo un contrapreso para que la democracia no muera en una reforma que la venden como un dulce, pero para mí es un caramelo envenenado.

Aquí en Colombia la política la definen los caciques de cada partido. Si dejamos las listas cerradas, una persona como yo, que llegamos con un voto de opinión, ya no podremos estar en el Congreso.

A mi ni me perjudica, fui la lista más votada del partido Alianza Verde y en las próximas elecciones estaría en la cabeza del partido, pero estoy peleando por los colombianos que quieran llegar al Congreso y que no van a poder hacerlo si no tienen dinero para pagar las primeras posiciones y no tienen una estructura política".

Reducción de salarios a congresistas

"El tiempo nos está dando la razón. Ese proyecto que presentaron que decía que no se podía la reducción hasta el 2026 se cayó, no les da el tiempo. El proyecto que aún continúa es el que presentamos, de modificación a la ley cuarta, para eliminar la prima especial de servicios que se puso por decreto en el año 2013. Un regalito, un bono, de 11 millones de pesos que les dan a todos los congresistas mensualmente aparte de su salario y gastos de representación".

Reforma tributaria y gastos de Presidencia

"Estoy sorprendido de cómo se está derrochando el dinero de los colombianos No hay necesidad de estar asfixiando a los colombianos si dejan de robarse los recursos del pueblo.

Cómo es que televisores que valen 1 o 2 millones los están comprando a 43 millones. Cómo es que una silla ergonómica que vale un millón de pesos la están comprando a 17 millones.

Y ayer nos damos cuenta de que en Presidencia están comprando acolchados en plumón de ganso de 8 millones de pesos, dos; televisores de 27 millones. Están gastando la plata como si el mundo se fuera a acabar mañana y al pueblo le dicen que la olla esta raspada…que reforma tributaria, que subir el precio de la gasolina al doble. Esto es injusto y me opongo totalmente.

Y ya le anuncié a mi partido y al gobierno que voy a votar negativamente porque no seré el cómplice de que les sigan metiendo impuestos a los colombianos para que ellos se sigan derrochando la platica".