“No colecciono avales”: Carlos Fernando Galán inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá

Presentó a la Registraduría más de 350.000 firmas. El exsenador se refirió a los avales que han recibido otros candidatos.

“No soy un coleccionista de avales porque cada aval significa compromisos, limita la libertad cuando uno llega a la alcaldía y eso impide que uno tenga, como nos hemos propuesto nosotros, siempre como eje, como norte, lo que pide la gente en Bogotá”, aseguró Carlos Fernando Galán.

Y agregó: “Aquí no dependemos de estructuras políticas, no tengo jefes políticos, no tengo estructuras que me vayan a exigir nada cuando lleguemos a la alcaldía. Nuestro jefe será la población bogotana”.

Galán dijo que recogerá propuestas de otros candidatos, pero que enfocará su trabajo a mejorar en la seguridad y la salud de los bogotanos.

Le puede interesar:

Claudia López será candidata única de la coalición de centroizquierda