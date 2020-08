“No debería intervenir y emitir juicios”: Cepeda cuestiona respaldo de Duque a Uribe

El senador Iván Cepeda, quien funge como víctima en el proceso contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, se refirió a la orden de detención proferida por la Corte Suprema de Justicia.

Cepeda señaló que en el proceso “se han presentado toda clase de pruebas, testimoniales, documentales, grabaciones, etc. Hay una decisión que es importante, justa, en la que se le debe, por supuesto, seguir garantizando todos los derechos al expresidente y senador Uribe. Pero que requería esta medida, que espero se cumpla de manera rigurosa”.

El congresista del Polo Democrático cuestionó la férrea defensa que el presidente Iván Duque hizo de Álvaro Uribe tras conocerse la decisión de la Corte.

“Yo creo que él, como todos, debemos respetar las instituciones en particular del poder judicial. En su caso particular, siendo jefe de Estado, me parece que no debería intervenir y emitir juicios, valorizaciones, que de alguna u otra forma dan a entender que él puede influir en las decisiones de las Cortes”, aseguró.

Y añadió: “Es necesario que haya un estricto respeto a la independencia de los jueces, que han mostrado ser absolutamente inmunes a cualquier presión, pero que deben tener todas las garantías para desarrollar de manera libre sus actuaciones en este caso tan importante”.

Finalmente, Cepeda hizo un llamado “para que haya una total serenidad, total respeto y que esta decisión permita seguir avanzando en consolidar la democracia en Colombia”.