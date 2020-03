“No entiendo por qué no he sido invitado”: relator de la ONU para defensores de DD. HH.

Michael Forst evaluó la situación en 2018 y quedó planteada una nueva visita en 2020, para la que no ha sido contactado. Aún así preparó su informe.

Michel Forst, relator de las Naciones Unidas en Colombia, estuvo en el 2018 en el país evaluando la situación de los defensores de derechos humanos y líderes sociales, en esa fecha quedó planteada la posibilidad de una nueva visita en 2019.

Pero Forst no volvió a pesar de contactarse con la embajada de Colombia ante la ONU en Suiza y con el consejero para los derechos humanos, el hoy fiscal Francisco Barbosa, a la espera de la invitación para regresar.

“Realmente no entiendo porque no he sido invitado y para mí eso es una oportunidad perdida, porque cuando un relator especial viaja y visita un país no es para señalar o culpar, sino para proveer asistencia técnica y eso es lo que he tratado hacer, proveer asistencia técnica al Estado de Colombia para que haga mejor su labor con los líderes”, indicó el relator.

Sin embargo, desde la distancia, el relator Michael Forst elaboró su informe.

“Es una evaluación global de la situación de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales del país, que muestra una falta de protección y cómo el Estado podría hacerlo mejor para proteger a los defensores. El reporte fue hecho principalmente para guiar al gobierno entrante del presidente Iván Duque para que desarrolle una nueva estrategia para proteger a los defensores”, agregó Frost.

Ese reporte lo presentará este miércoles, casi una semana después de la polémica generada por el informe de la alta comisionada para los derechos humanos.

