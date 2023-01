“No es cierto que la Policía detiene estudiantes y revisa celulares”: Peñalosa

El alcalde defendió la actuación de la fuerza pública en las protestas del paro nacional . Inti Asprilla, congresista de la Alianza Verde, lo contradijo.

Un duro debate tuvo lugar este martes en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Allí las autoridades gubernamentales respondieron ante los señalamientos de presuntos abusos del Esmad y la Policía.

“La disciplina no es andar acabando a como dé lugar con la protesta social. No señor, ¿sabe qué es la disciplina? El apego a las normas constitucionales, legales y el respeto de los derechos humanos”, dijo Inti Asprilla, representante por la Alianza Verde.

Juan Manuel Daza, del Centro Democrático, contestó: "El Esmad no respondió a las movilizaciones, respondió a los disturbios. Porque el Esmad no es el escuadrón móvil antiprotesta, ni antimovilizaciones, es antidisturbios".



Sin embargo, congresistas que denunciaron excesos insistieron y señalaron que policías rompieron vidrios de varias casas en marco del cacerolazo del viernes 22 de noviembre.

El alcalde Enrique Peñalosa afirmó que no es cierto que “la Policía detiene estudiantes y revisa celulares para ver qué hacen en redes sociales. Tampoco es cierto que la Policía rompa ventanas de casas o amenace a personas que tocan cacerola en sus ventanas".

También se hicieron cuestionamientos sobre uso de armas no letales por parte del Esmad.

"No pueden endilgarle a la Policía Nacional y a mis hombres del Esmad -que están cumpliendo un protocolo- que han sido desbordados o que están incitando, cuando están actuando con base en los parámetros normativos institucionales", señaló el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional.

El general Hoover Penilla, director de la Policía de Bogotá, se pronunció en el mismo sentido: "La ley también nos autoriza el uso de la fuerza y no vamos a renunciar a eso”.

Ante casos puntuales como la muerte de Dilan Cruz o el golpe por parte de un agente al rostro de una mujer, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que ya hay investigaciones.

Finalmente, Peñalosa solicitó al Congreso que determine y delimite, a través de una ley, cuándo debe intervenir la fuerza pública en una protesta.

Además, insistió en que hubo un complot para generar situaciones como las que vivió Santiago de Chile semanas atrás.

“Espero que no haya intervención de gobiernos extranjeros, pero aquí hubo cosas bien sospechosas”, precisó.

