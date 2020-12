No es momento para divisiones ni ventilar odios, dice presidente Duque en su mensaje de fin de año

Con un balance de lo que fue este año para Colombia, el presidente Iván Duque envió un mensaje de fin de año desde Cartagena a los colombianos.

En su discurso recordó “a los que a causa de esta pandemia ya no se encuentran con nosotros, decirles a todas las familias que han perdido un ser querido, estamos con ustedes. Quienes nos dejaron estarán siempre en nuestros pensamientos y corazones”.

Asimismo, agradeció el trabajo de “quienes lo han dado todo en estos momentos. Reconozcamos al personal de la salud, a todos los médicos, enfermeras, asistentes, a todos mil gracias por salvar vidas y por mostrar el alcance genuino de su amor por Colombia”.

En medio de esa lucha, según el mandatario, “nos pusimos manos a la obra para contener el virus y mitigar sus efectos, mientras continuamos construyendo un país con más equidad. Fortalecimos el sistema de salud en una de las más grandes tareas que hemos llevado a cabo y que, a la vez, nos ha traído grandes satisfacciones”.

El jefe de Estado destacó también los logros en materia de infraestructura, educación, conectividad, turismo, entre otros, que le han permitido al país poner en marcha la reactivación económica.

“Reactivemos nuestro país, no nos detengamos, no es hora de divisiones, no es tiempo para ventilar odios ni mucho menos para dejarnos llevar por aquellos que quieren predicar siempre la lucha de clases y la confrontación”, pidió.