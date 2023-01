“No están aportando la verdad”: víctimas critican testimonios de militares en la JEP

Familiares de quienes murieron por falsos positivos aseguran que, si oficiales no revelan lo que saben, sus procesos deberían volver a la justicia ordinaria.

Decepción: eso es lo que sienten las víctimas que hoy tienen más preguntas que respuestas sobre la comparecencia de los presuntos responsables de la muerte de sus familiares.

Para las mamás y los familiares de los cientos de jóvenes que fueron asesinados y presentados como muertos en combate, lo que han contado estos militares ante la JEP no ha sido la verdad y tampoco lo suficiente para saber qué sucedió con sus seres queridos.

"Estamos esperando una verdad, ellos saben que tienen unos beneficios ante la JEP y no están aportando verdad", dice Jackeline Castillo, representante de Mafapo.

Por eso, piden que si no se comprometen a decir toda la verdad esos procesos deben ser devueltos nuevamente a la justicia ordinaria.

"La obligación que tienen con la JEP es aportar verdad plena. En ese caso que ellos puedan corroborar que no hay verdad, los casos serán devueltos a la justicia ordinaria", añade Castillo.

Para los abogados de derechos humanos, el hecho de que militares como el general en retiro Henry Torres Escalante, el coronel Hernán Mejía y el coronel en retiro Álvaro Diego Tamayo no reconozcan responsabilidad perjudica las investigaciones.

