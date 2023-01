“No habrá más policías para principales ciudades del país”: Guillermo Botero

El ministro de Defensa habló sobre la situación en el Catatumbo, la captura del general Jorge Romero y en cuánto podría comenzar la aspersión con glifosato.

Su gran logro en este primer año

Haberle torcido el pescuezo al narcotráfico, sin lugar a dudas. Es que el narcotráfico es la raíz de todos los males que vive el país. Para bajar 2.000 hectáreas (de cultivos ilícitos) se necesita haber emprendido toda una campaña como la que iniciamos el 7 de agosto de 2018, pasando de 23 grupos erradicadores a más de 100 que hemos tenido en algunos momentos.

¿Qué va a pasar con la aspersión?

Una vez haya semáforo en verde por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, que es un tema que compete al Ministerio de Justicia, requeriríamos del orden de 21 semanas para hacer la primera aspersión aérea. Estamos ahí trabajando: tengo que presentar un plan de manejo ambiental, contratar pilotos, tengo que proveer seguridad, tengo que armar unas bases militares, necesito las pistas aéreas en condiciones. Si somos capaces de erradicarlo manualmente, cómo no vamos a hacerlo con avioneta.

¿Qué van a hacer con el Catatumbo?

En materia de orden público, las cosas no son milagrosas, son obras que son de mediano y largo plazo, es un actuar de la fuerza pública. Allá confluyen todas las organizaciones criminales, arranque con el ELN y Los Pelusos, pero le tiene que meter GAO residual. Hoy en día hay unos que se están robando el petróleo de Tibú, dicen que ellos son mineros artesanales.

Cuando usted llega con 8.000 hombres al Catatumbo pues obviamente que usted les va quitando espacio. Y, en la medida que les quita el espacio, entre ellos comienzan unas pugnas defendiendo unos corredores, defendiendo sus rentas ilícitas, eso es lo que nos toca derrotar.

¿Cuál es su reto en materia de seguridad ciudadana?

Estamos buscando una estrategia con los productores de celulares para que celular que se roben, celular que quede inactivo. Esto es una cosa que estamos comenzando, lo que más nos golpea es el robo de celulares, como el robo de bicicletas. Luego tenemos que inventarnos algo alrededor del robo de las bicicletas.

Policías en las ciudades

No habrá muchos más policías para principales ciudades del país. A raíz de una determinación del Consejo de Estado, que les permite no retirarse a los 25, sino a los 20 años, al que llaman personal ejecutivo, esas personas se pueden retirar ahora y se jubilan con 20 años, entonces eso nos ha generado un hueco que tenemos que reponer. Nosotros, en primer lugar, subimos a 5.000 el cupo en las escuelas, pero nos cuesta un año formar un policía. Entonces son 10.000 policías cada año: 4.000 que se nos retiran, nos queda un superávit de 6.000 y con eso tenemos que comenzar a ‘frentear’ en el curso de los próximos años.

Captura del general Jorge Romero

Para el Ejército es una situación muy triste y para qué vamos a decir que no nos afecta. Pero el general Romero goza de presunción de inocencia y se tendrá que defender frente a la justicia. Pero seguimos vigilantes porque el presidente ha dado una instrucción de cero tolerancia contra las personas que deshonren el uniforme militar.

¿Han recibido nuevas informaciones de corrupción?

Vivimos recibiendo informaciones que la verdad nos preocupan, pero que están siendo investigadas. Hasta tanto no avance la investigación me parece que es imprudente informar al público.