“No hay cese de hostilidades con narcos”: fiscal Francisco Barbosa

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió al cese de hostilidades, figura que, pese a cumplir un mes, no ha evitado que continúe el enfrentamiento entre grupos armados ilegales, siendo el sur de Bolívar y Arauca las zonas más afectadas.

El jefe del ente investigador expresó que existen “dos decretos de 31 de diciembre en donde se planteó un cese de hostilidades con esas organizaciones narcotraficantes”.

“Cese de hostilidades no se puede porque es una figura del derecho humanitario. Quiere decir que hace cese de hostilidades con organizaciones armadas en el marco de un conflicto armado interno a la luz del protocolo de Ginebra”, explicó.

A manera de ejemplo, el fiscal general señaló que “es como decirle que vamos a hacer un cese de hostilidades, y lo dije en su momento, con organizaciones narcotraficantes, nunca había existido eso. Probablemente hubo un error técnico dentro de esto”.

“No hay cese de hostilidades con narcos”, subrayó

Insistió en que “si usted plantea un cese de hostilidades, entre comillas, tiene un problema técnico con los narcos”.

Asimismo, señaló que para este cese al fuego “usted tiene que delimitar territorialmente dónde lo va a hacer. No hubo delimitación territorial” y “rápidamente puede terminar en los 42 mil kilómetros cuadrados de Pastrana en el año 98”.

El fiscal Barbosa agregó que si se suspenden las operaciones policivas y militares “y tenemos que hacer acciones ofensivas de captura o judicialización, entonces no lo podemos hacer”.

En ese marco, dijo que hay “2.260 órdenes de captura sin ejecutar, 349 contra asesinos de defensores de DD. HH., reincorporados o familiares y 145 omisivos colectivos. ¿Dónde están? En las zonas rurales. Si no tiene acción del Estado, o una acción limitada del Estado en zona rural, y al mismo tiempo no puede actuar contra las personas que pueden estar en esas listas y esas personas son las mismas que están asesinando a líderes sociales y al mismo tiempo no se puede implementar el mismo acuerdo del presidente Santos, ahí hay un problema que hay que resolver”, señaló el funcionario.

Reconoció que “en eso, el presidente Gustavo Petro es absolutamente consciente y recibió con alerta las cifras y entiendo que hizo un consejo de seguridad nacional”.

El fiscal Barbosa dijo que junto al mandatario acordaron reunirse “cada final de mes para evaluar las cifras, punto por punto, para ver qué está pasando”.



