"No hay paz donde prevalece la impunidad": Duque

Ante el Congreso de la República, el presidente Iván Duque entregó un balance sobre los avances que, en su opinión, ha tenido la paz durante sus dos años de mandato.

"Consolidar los territorios más afectados por la pobreza y la violencia es definitivo en este propósito. Y hemos avanzado mucho, ya tenemos en marcha los 16 PDETS, que abarcan a los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, sentando las bases de lo que se deberá hacer en los próximos 10 o 15 años. Igualmente, en los menos de 2 años de nuestro gobierno, incorporamos más de 770 mil hectáreas en el Banco de Tierras, triplicando los indicadores heredados, y hemos contribuido como ningún otro gobierno en el apoyo a las víctimas de la violencia", sostuvo el mandatario colombiano.

Durante su discurso, a propósito de la inauguración del nuevo periodo legislativo, Duque dijo además que "el pasado 30 de agosto entregamos más de mil títulos de propiedad, en el municipio de Ovejas, Sucre. La más grande realizada en la historia de nuestro país, gracias a la implementación del Catastro Multipropósito. Los rostros de esperanza de aquellos que recibieron los títulos nos demuestran que vamos por el camino correcto".

Eso sí, el jefe de Estado reiteró que "no puede existir una paz verdadera sin un compromiso con la justicia, no hay paz donde prevalece la impunidad. Y en este punto quiero ser muy claro: no hay justificación para la violencia, ni política, ni cultural, ni religiosa, ni de ninguna manifestación. La violencia es la derrota de la inteligencia, es el triunfo de la mezquindad y es el triunfo del odio".

Y, en esa línea, afirmó que "por eso celebramos que, con el Congreso de la República, hayamos hecho realidad en nuestra Constitución que ni el narcotráfico ni el secuestro son delitos conexos al delito político y, por lo tanto, nunca serán delitos amnistiables".

Según el presidente, "debemos tener una Justicia verdaderamente reparadora, que no renuncie a encontrar la verdad, que realmente contribuya a edificar una Colombia donde el mayor de los valores sea el trabajo honesto y nunca el camino fácil. Hoy los invito a caminar el sendero difícil del trabajo incansable, de la justicia de verdad, porque es el único camino correcto, e invito al Congreso para que en esta legislatura construyamos todas las reformas necesarias para mejorar la justicia que requiere el ciudadano".