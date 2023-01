“No hay una prueba”: Santos en versión libre ante CNE por supuesto dinero de Odebrecht en su campaña

El expresidente recalcó que nunca se reunió con directivos de la corrupta multinacional para hablar sobre financiación.

El propio Juan Manuel Santos había pedido que tuviera lugar esta versión libre ante el Consejo Nacional Electoral para referirse al supuesto ingreso de dineros de Odebrecht a su campaña de reelección, en 2014.

También mencionó al empresario Andrés Sanmiguel, quien le dijo a la Fiscalía que su empresa Gistic Soluciones fue usada como fachada para mover $3.850 millones de la multinacional brasileña, que, según él, terminaron en la campaña de Santos Presidente 2014.

“No conozco al señor Sanmiguel, no tengo ni idea quién es ese señor y mucho menos que a través de él haya entrado dinero en mi campaña. No hay una sola prueba, ni existe, no se ha presentado, que esa plata que dice haya entrado a mi campaña”, sostuvo.

Además, afirmó que durante tres años guardó silencio frente a estas acusaciones, pero ahora decidió hacerle claridad al país.



