“No he pedido nada y nada me han ofrecido”: Luis Eduardo Diazgranados

El senador y la vicepresidenta, entre otros, respondieron a las denuncias de Germán Vargas Lleras en el sentido de que el gobierno está repartiendo ‘mermelada’.

La crisis de Cambio Radical comenzó el viernes 22 de mayo cuando Arturo Char y Luis Eduardo Diazgranados se rebelaron contra Germán Vargas y votaron a favor del Plan Nacional de Desarrollo.

Ese día, Cambio Radical denunció ‘mermelada’ del gobierno a cambio de sus votos. Char y Diazgranados lo negaron.

“Yo no he pedido absolutamente nada y nada me han ofrecido”, indicó por su parte el senador Luis Eduardo Diazgranados.

Sin embargo en su columna del diario El Tiempo, el exvicepresidente Germán Vargas aseguró que sí hubo ofrecimientos y señaló al propio senador Diazgranados.

"Detrás de su nerviosa sonrisa se debía de ocultar algo muy grave y también quizás algo muy atractivo, como lo es la prometida dirección nacional de la Aeronáutica Civil. Zanahoria y garrote", escribió Vargas Lleras.

Vargas Lleras denunció nombramientos relacionados con la ‘mermelada’: menciona a Elia Abuchaibe en Fonade y Karen Abudinen como consejera presidencial.

Esta última respondió:

Para los que se preguntan desde cuándo conozco al Presidente @IvanDuque, es desde hace 18 años. La vida me dio la oportunidad de interactuar con él en diferentes momentos y hoy ser parte de su equipo. pic.twitter.com/dqARLIHTxt — Karen Abudinen (@karenabudi) March 31, 2019

El consejero presidencial Jaime Amín y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le salieron al paso a los señalamientos de Vargas Lleras.

“Estar apostando a ver cómo se daña un gobierno me parece que no tiene la altura que uno esperaría de quienes han pasado por las responsabilidades inmensas al frente del Estado”, dijo Marta Lucía Ramírez.

Las críticas de Vargas fueron respaldadas por su partido, Cambio Radical.

“Si dicen que no habrá mermelada, pues no pueden enviar personas al Congreso a distorsionar la voluntad de un partido”, aseguró Luis vocero de Cambio Radical

Para superar la crisis de Cambio Radical, el senador Richard Aguilar no descartó un encuentro en los próximos días entre Germán Vargas Lleras y Arturo Char.