No he podido ver a mi mamá hace un mes: testimonio de concejal de Cajicá con positivo para COVID-19

Viajó desde Egipto, pasó por España y esperó varias horas en migración en El Dorado. Luego, en casa, presentó síntomas y fue diagnosticado. Está en cuarentena.

El cabildante Juan David Sánchez dice que, responsablemente, cuando llegó a Colombia se mantuvo alejado de su círculo familiar porque sabía que estaba en riesgo tras pasar por el aeropuerto de Madrid donde, según su relato, hizo escala durante dos días porque no encontraba la conexión.

Publicidad

“El único contacto fue con los médicos (ya en Colombia) y el taxista que me trasladó desde el aeropuerto, con el que ya la Secretaría de Salud hizo el contacto”, cuenta.

Dice que pasa su tiempo trabajando desde casa, redactando proyectos propios, en video llamadas con amigos y recibiendo cursos virtuales.

“Yo vivo con mi mamá, pero no está acá desde que yo llegué. Desafortunadamente no la he podido ver hace un mes, pero bueno. Estoy solo readaptando mis actividades”, explica Sánchez desde la casa en la que se encuentra aislado.

Ahora, debe esperar que el día 15 de su cuarentena le hagan los exámenes para saber si lo diagnostican libre del virus. “Eso no quiere decir que uno pueda estar en la calle, creo que hay que tener por lo menos un mes y medio de prevención extrema”.