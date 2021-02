“No hubiera sido antiético matarme, era parte de las reglas del juego”: Santos responde a Timochenko

A través de una carta, el expresidente Juan Manuel Santos le respondió a Rodrigo Londoño -Timochenko- sobre sus preocupaciones frente a la implementación del acuerdo, el atentado que no sufrió y una posible reunión con Iván Duque.

Santos sostuvo que comparte “su angustia y su dolor por la muerte a todas luces condenable e inaceptable de sus antiguos compañeros de lucha que dejaron las armas de buena fe”.

Además, agregó: “También comparto el dolor de todas las víctimas del conflicto armado, el dolor de las familias de nuestros soldados y policías y, en esta coyuntura reciente, el de las víctimas de los secuestros que están reviviendo sus dramas con los relatos y las acusaciones de la JEP”.

El nobel de paz recalcó que los asesinatos de exguerrilleros y líderes sociales son la falla más preocupante de la implementación del acuerdo de paz con las extintas FARC.

“Éramos totalmente conscientes de que el fin de la guerra con las FARC no eliminaría otras fuentes de violencia y, por eso mismo, se incluyó específicamente el punto 3.4 sobre garantías de seguridad. El cumplimiento de este punto (o los 13 subpuntos que ahí se especifican) resolvería el problema, pero para eso se requiere liderazgo, capacidad de coordinación y voluntad política”, dijo y sostuvo que el presidente Iván Duque “debe escuchar las múltiples voces que reclaman una acción más decidida y eficaz para protegerlos”.

Publicidad



Santos reconoció que sus relaciones con Duque no son las mejores e incluso calificó como “chistoso” que el mandatario colombiano optara por no volver a mencionarlo.

Según el nobel, ha ofrecido su colaboración para afrontar la pandemia o en la crisis de Providencia, pero “nunca hubo el más mínimo eco”.

Por eso, sostuvo, “no me hago muchas ilusiones” sobre una posible reunión entre el presidente, Timochenko y él. No obstante, aclaró que no tiene problema alguno en que se dé el encuentro.

El atentado

El expresidente también se refirió a la revelación de Rodrigo Londoño sobre el atentado contra Santos que decidieron no llevar a cabo por considerarlo “antiético” en medio de las negociaciones de paz.

“No fue el único y no hubiera sido ‘antiético’. Yo mismo impuse las reglas de juego, que ustedes aceptaron: negociamos en medio de la guerra como si no hubiera guerra, y seguimos en la guerra como si no hubiese negociación”, precisó.

Publicidad

Y continuó: “Reconozco que ustedes siempre pidieron un cese al fuego y yo me negué con el argumento de que al perro no lo capan dos veces. Les advertí que habría cese al fuego solo cuando llegáramos a acuerdos concretos. Y recuerdo que específicamente les dije que matarme a mí sería parte de las reglas de juego y, por supuesto, viceversa. Por eso no hubiera sido ‘antiético’, pero agradezco el gesto”.

La paz por encima de los partidos. Mi respuesta a la carta abierta de Rodrigo Londoño: https://t.co/pksrjV64XT pic.twitter.com/n37nBLUXAi — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) February 12, 2021

De hecho, hizo la siguiente consideración: “Yo no fui tan magnánimo y por eso autoricé las operaciones contra todos los miembros de las FARC considerados objetivos de alto valor, incluyendo la de Alfonso Cano. Más de treinta de sus comandantes fueron capturados o dados de baja. Contra usted nunca tuvimos la inteligencia suficiente, pero lo habría autorizado”.

Santos señaló que su compromiso con la paz crece cada día porque “es lo único que nos permitirá dejarles un mejor futuro a las próximas generaciones”.